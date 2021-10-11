Онука королеви Єлизавети II вперше стала мамою 18 вересня. З того часу пройшло майже 3 тижні. Новоспечені батьки – принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці насолоджуються батьківством.

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Вперше побачили Беатріс на публіці

Днями принцесу Беатріс вперше заскочили на вулицях Лондона. Вона гуляла містом разом з чоловіком, який віз коляску, де лежала новонароджена донька Сієнна.

Для неофіційного виходу подружжя обрало повсякденне вбрання. Усміхнена онука королеви одягнула спортивні штани, бежевий светр, кросівки й темно-зелене стьобане пальто від Zara. Вона зібрала волосся у високий пучок та була без макіяжу. Едоардо постав у синіх штанах і светрі.

Принцеса Беатріс стала мамою: що відомо