Такое событие стало особенно символическим, ведь презентация дала старт Играм Содружества в Бирмингеме, которые состоятся в 2022 году. Появление с сыном Эдвардом не было напрасным – мать с сыном уже давно являются патроном и вице-патроном соответственно в Федерации игр Содружества.
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Королева также подписала свое послание Содружеству, которое будет зачитано на церемонии открытия Игр Содружества.
Морковный образ Елизаветы II
Британская королева 7 октября особенно порадовала поклонников своим ярким нарядом. Она надела морковное пальто и шляпу с цветочной композицией, а также перчатки, обувь и сумку черного цвета. Ее одежду украшала брошь в форме цветка, а на ушах и шее – ее любимые украшения из жемчуга. Королева выглядела очень свежо и красиво еще и благодаря розовой помаде на губах и легкому румянцу.
Елизавета II с сыном принцем Эдвардом / Фото с инстаграма королевской семьи
Яркая Елизавета II / Фото Getty Images
Насчет принца Эдварда, графа Вессекского, то он надел серый костюм, голубую рубашку и черный галстук.
Младший сын Елизаветы II – принц Эдвард / Фото с инстаграма королевской семьи
Возвращение королевы на публику
- Стоит напомнить, что накануне королева посетила Королевский артиллерийский полк канадской артиллерии в Виндзорском замке.
- Также Елизавета II 2 октября прибыла в Шотландию на открытие сессии парламента. Это был первый публичный выход королевы после долгих каникул в Шотландии.
- Сейчас Елизавета II не боится выходить на публику, ведь в этом году вакцинировалась от коронавируса и чувствует себя более безопасно среди людей.