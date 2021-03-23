Принцессе Евгении – 31: как королевская семья поздравила внучку Елизаветы II
Евгении Йоркской 23 марта исполнился 31 год! По случаю такого праздника представители Букингема уже поздравили женщину и пожелали ей всего наилучшего.
Источник:инстаграм королевской семьи
Фотопоздравления представители Елизаветы II и принца Филиппа оставили в инстаграме. "Поздравляем принцессу Евгению с днем рождения!", – говорится в сообщении.
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Фотографию, которую опубликовали в сети, сделали еще в 2019 году в третий день королевских гонок Royal Ascot. Тогда принцесса надела очаровательный изумрудный образ
Что интересно, принцесса Евгения находится в прекрасных отношениях с Елизаветой II и принцем Филиппом, и дома нежно называет их бабушкой и дедушкой. Что касается других королевских родственников или самой принцессы Евгении, то никто из них больше не оставил поздравления в сети.
Что известно о принцессе Евгении?
- Женщина родилась 23 марта 1990 года в Портлендском госпитале Вест-Энда в Лондоне. Она стала второй дочерью Эндрю, герцога Йоркского, и Сары Фергюсон, а также шестой из внуков королевы Елизаветы II и Филиппа Эдинбургского. За два года до нее родилась старшая сестра Беатрис.
- Сейчас она является десятой, и третьей женщиной после принцессы Шарлотты и своей сестры Беатрис, в линии престолонаследия.
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- 12 октября 2018 года принцесса Евгения вышла замуж за бизнесмена Джека Бруксбенка. Церемония бракосочетания состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
- 9 февраля 2021 года принцесса Евгения родила сына. Мальчика назвали Августом Филиппом.
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