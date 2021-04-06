Несколько дней назад, 4 апреля, католический мир праздновал Пасху. В этот праздник поразвлекались и герцоги Кембриджские вместе со своими детьми. Они традиционно охотились за яйцами и сделали сюрприз королеве.

О том, как Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми провели Пасху, поделился источник из их близкого окружения. После интервью с Меган Маркл и принцем Гарри Пасха стала для семьи днем, когда можно было по-настоящему расслабиться.

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Семья герцогов Кембриджских отпраздновала Пасху

Королевская чета подготовила всем, а особенно своим детям, множество сюрпризов. Они традиционно устроили 7-летнему принцу Джорджу, 5-летней принцессе Шарлотте и 2-летнему принцу Луи охоту за пасхальными яйцами. Перед Пасхой дети герцогов Кембриджских разрисовали несколько яиц в подарок для королевы Елизаветы II и принца Филиппа.

Накануне праздника Кейт Миддлтон приготовила большой шоколадный торт. Украшали его всей семьей, поставив сверху маленькие сладкие яйца с кремовой начинкой. Этот торт стал украшением пасхального стола.

Кейт и Уильям не позволяют детям есть шоколад и другие сладости каждый день, поэтому на Пасху они наконец оторвались,

– пишет издание.

Вся семья Кейт Миддлтон и принца Уильяма сейчас находится вместе. Дети супругов отдыхают на весенних каникулах, а потому есть время развлечься. Однако семья даже время досуга пытается провести с пользой.

"Они наслаждаются велосипедными прогулками, играют в теннис, а Джордж и Шарлотта берут уроки верховой езды. Шарлотта буквально одержима лошадьми, как и ее прабабушка. Луи тоже уже хочет учиться ездить верхом, однако пока он слишком мал для этого", – сообщил источник.

Инсайдер добавил, что именно дети стали для Кейт Миддлтон утешением после интервью Меган и Гарри. Из-за этого разговора она сильно перенервничала, но для семьи смогла взять себя в руки.

Кейт было трудно осознать все сказанное в интервью, но она взяла себя в руки и решила оставаться сильной ради королевской семьи и своих детей. Дети всегда делают ее дни лучше. Особенно присутствие семьи помогает в трудные времена. Она чувствует себя счастливой, потому что у нее есть дети и такая любящая семья,

– рассказал источник.

Мировые знаменитости также по-особенному праздновали Пасху. Виктория Бекхэм собрала всех в кругу семьи, Кайли Дженнер и Ким Кардашян подготовили детям сладости и охоту за яйцами, а Джиджи Хадид сфотографировала дочь в праздничном костюме.