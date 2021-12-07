Принц Филипп, Григорий Чапкис и другие: какие потери 2021 года украинцы "гуглили" чаще всего

16:48

Этот год принес Украине и миру множество тяжелых и болезненных потерь. Если верить гугл-запросам, больше всего украинцев зацепили смерти мужа Елизаветы II принца Филиппа, актеров Владимира Меньшова и Жан-Поль Бельмондо.