Российский стендап-комик и актер Александр Шаляпин умер в понедельник, 25 января. Известно, что причиной его смерти стал суицид. Каким был жизненный и творческий путь известного артиста – читайте в материале Showbiz 24.

Биография Александра Шаляпина

Будущий стендап-комик родился в России, в городе Люберцах. После развода родителей в начале 90-х годов, мальчик вместе с мамой уехал в Самару. Там он учился в средней школе, а уже в подростковом возрасте попал на театрально-телевизионную студию "Товарищ".

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Тем не менее, семья юмориста мечтала увидеть его в "более серьезной" профессии, которая приносила бы стабильный заработок, поэтому Шаляпин поступает в железнодорожную академию, впрочем, все же не заканчивает учебу. В итоге, комик пошел наперекор родным и стал актером, получив высшее образование в Самарском государственном институте культуры.

Александр Шаляпин биография

Карьера комика и фильмография Александра Шаляпина

Свой карьерный путь Александр Шаляпин начинал с работы ведущим. Он проводил свадьбы, корпоративы, выпускные вечера, юбилеи, отвечал за открытие торговых центров, а также проводил различные розыгрыши и лотереи.

Первый дебют Шаляпина, как актера произошел в 2005 году, когда ему предложили роль Дурбазола в 2-й части "Бумера". Постепенно фильмография мужчины пополнялась новыми картинами – "Сваха", "Глухарь", "Универ. Новая общага", "Бабушка легкого поведения", "Женщины против мужчин", "Мурко", "Каникулы президента". Также актер известен по ролям в сериалах "Бессонница", "Временно недоступен" и "Жуки".

Александр Шаляпин фильмография и стендапы

В 2010 году мужчина овладевает для себя профессией стендап-комика. Сначала он выступал в клубах, организованных "Стендап-проект", а уже через год громко заявил о себе на фестивале "Большая разница", завоевав приз в номинации "Альтернативная пародия". С 2012 года по 2014-й числился постоянным резидентом Stand Up Show на телеканале ТНТ. Тем не менее, из-за проблем с алкоголем Шаляпин был вынужден покинуть этот проект.

Личная жизнь Александра Шаляпина

Популярный комик женился дважды. Первый брак закончился разводом, от которого Шаляпин очень страдал. У бывших супругов осталась дочь Настя. В 2018 году артист женился во второй раз на девушке Анастасии. Детей у пары не было.