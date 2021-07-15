Умер Петр Мамонов

Трагическую новость о смерти российского певца и актера Петра Мамонова сообщила его жена Ольга. В последнее время врачи оценивали состояние артиста как крайне тяжелое.

К теме Умер Роберт Дауни-старший – отец "Железного человека"

Петр Мамонов был госпитализирован из-за заражения коронавирусом. Его жена рассказывала, что не понимала, где именно муж мог подхватить болезнь, ведь он жил как отшельник.

1 июля исполнителя перевели в реанимацию, а на следующий день подключили к аппарату ИВЛ. Известно, что Мамонов ни был вакцинирован.



Петр Мамонов / Фото из инстаграма

Что известно о Петре Мамонове