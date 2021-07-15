Умер Петр Мамонов
Трагическую новость о смерти российского певца и актера Петра Мамонова сообщила его жена Ольга. В последнее время врачи оценивали состояние артиста как крайне тяжелое.
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Петр Мамонов был госпитализирован из-за заражения коронавирусом. Его жена рассказывала, что не понимала, где именно муж мог подхватить болезнь, ведь он жил как отшельник.
1 июля исполнителя перевели в реанимацию, а на следующий день подключили к аппарату ИВЛ. Известно, что Мамонов ни был вакцинирован.
Петр Мамонов / Фото из инстаграма
Что известно о Петре Мамонове
- Петр Мамонов – российский и советский актер, музыкант и поэт. Он с детства проявлял интерес к музыке и танцам, собирая дворовые ансамбли и группы. В детстве он был хулиганом – часто дрался и устраивал "сцены" в школе.
- Учился в Московском полиграфическом институте, который бросил на 3 курсе. Он сменил множество профессий – работал лифтером, грузчиком, наборщиком в типографии, корректором и заведующим отделом писем.
- В начале 80-х основал группу "Звуки Му", ставшей одной из самых известных рок-групп России. Продюсером некоторых композиций был Брайан Ино. "Звуки Му" выступали в Англии и США, гастролировали по Советскому Союзу.
- Петр Мамонов известен по ролям в фильмах "Игла", "Такси-блюз", "Нога", "Остров", он также вел передачи на радио и был автором моноспектаклей.
- 5 декабря 2020 года Петр Мамонов пытался въехать в Украину вместе с женой. Так как он незаконно посещал оккупированный Крым, артисту запретили въезд в страну на 3 года.