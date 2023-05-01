Чарльза III провозгласили королем Соединенного Королевства 10 сентября 2022 – через два дня после смерти его матери Елизаветы II. Спустя 8 месяцев после этого состоится официальная коронация нового британского монарха, отмечает 24 Канал.
К теме Остались считанные дни: когда и как состоится коронация Чарльза ІІІ
Где смотреть коронацию Чарльза III
Официальная церемония коронации состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. На событие было приглашено 2000 избранных лиц. Британцы и гости города смогут посмотреть коронационную процессию, заняв место вдоль ее маршрута. Также по всей стране будет установлено 30 больших экранов, где можно будет просмотреть онлайн-трансляцию коронации. В прямом эфире процессию покажут сразу несколько британских телеканалов: BC One, BBC Two, ITV 1 и Sky News. Также ее будут транслировать через BBC iPlayer, ITVX или канал Sky News Youtube.
Праздничные дни в Великобритании продлятся с 6 по 8 мая. В понедельник, 8 мая, британцы получат дополнительный выходной. Однако основная часть событий запланирована на субботу, 6 мая.
Расписание коронационных событий 6 мая
- Шествие в Вестминстерское аббатство. В 12:20 по киевскому времени Чарльз III и Камилла покинут Букингемский дворец через центральные ворота. Они будут ехать в государственной карете Diamond Jubilee, которую будут сопровождать 200 военных королевской конницы.
- Маршрут ходьбы составит 2,1 километра: Букингемский дворец – торговый центр – арка Адмиралтейства – к югу от острова короля Чарльза I – улица Вайтхолл – Парламентская улица – восточная и южная стороны Парламентской площади – Широкое святилище – Вестминстерское аббатство.
- Коронация. В 13:00 по киевскому времени начнется коронационная служба, которая продлится около 3 часов.
- Процессия в Букингемский дворец. В 16:00 по киевскому времени торжественное коронационное шествие отправится в Букингемский дворец. К королю Чарльзу III и королеве-консорт Камилле присоединятся вооруженные силы со всех стран Содружества и заморских территорий, а также все службы вооруженных сил Соединенного королевства, королевская охрана и королевские водники. Королевские супруги будут ехать в Государственной золотой карете, которую будут тянуть 8 лошадей.
- Выход на балкон Букингемского дворца. Торжественная церемония коронации завершится выходом королевской семьи на балкон Букингемского дворца.