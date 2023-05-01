Старшего сына Елизаветы II – Чарльза официально провозгласили королем Великобритании 10 сентября 2022 года. Это произошло после смерти Ее Величества. А через 8 месяцев весь мир будет наблюдать за церемонией коронации самого старого монарха в истории Великобритании.

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Дата коронации Чарльза III и Камиллы

Торжественные празднования коронации начнутся 6 мая и продлятся до 8 мая. Эти дни у британцев будут выходными. Церемонию проведут в Вестминстерском аббатстве, где уже 900 лет устраивают коронации.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Велби вместе с Чарльзом III коронует его жену – Камиллу.

Обратите внимание! Елизавета II короновали 2 июня 1953 года. Тогда на церемонии присутствовало 8 тысяч гостей из 129 стран мира. На коронацию Чарльза III планируют пригласить около 2 тысяч гостей. В частности может быть меньше членов королевской семьи и чиновников со всего мира, а сама церемония будет сокращена из-за возраста Чарльза.

Служба, шествие и праздничный концерт: план коронационных мероприятий

6 мая (суббота)

Историческое событие начнется с шествия в Вестминстерское аббатство . 6 мая в 12:20 по киевскому времени Чарльз III и Камилла в государственной карете Diamond Jubilee через центральные ворота покинут Букингемский дворец. Их будут сопровождать 200 военных королевской конницы.

. 6 мая в 12:20 по киевскому времени Чарльз III и Камилла в государственной карете Diamond Jubilee через центральные ворота покинут Букингемский дворец. Их будут сопровождать 200 военных королевской конницы. Маршрут этого шествия составит 2,1 километра: Букингемский дворец – торговый центр – арка Адмиралтейства – к югу от острова короля Чарльза I – улица Вайтхолл – Парламентская улица – восточная и южная стороны Парламентской площади – Широкое святилище – Вестминстерское аббатство.

составит 2,1 километра: Букингемский дворец – торговый центр – арка Адмиралтейства – к югу от острова короля Чарльза I – улица Вайтхолл – Парламентская улица – восточная и южная стороны Парламентской площади – Широкое святилище – Вестминстерское аббатство. В 13:00 по Киеву начнется торжественная коронационная служба в Вестминстерском аббатстве, которая продлится около 3 часов.

в Вестминстерском аббатстве, которая продлится около 3 часов. В 16:00 по киевскому времени процессия отправится из Вестминстерского аббатства в Букингемский дворец . К королю Чарльзу III и королеве-консорт Камилле присоединятся вооруженные силы со всех стран Содружества и заморских территорий, а также все службы вооруженных сил Соединенного королевства, королевская охрана и королевские водники. Королевские супруги будут ехать в Государственной золотой карете, которую будут тянуть 8 лошадей.

. К королю Чарльзу III и королеве-консорт Камилле присоединятся вооруженные силы со всех стран Содружества и заморских территорий, а также все службы вооруженных сил Соединенного королевства, королевская охрана и королевские водники. Королевские супруги будут ехать в Государственной золотой карете, которую будут тянуть 8 лошадей. Церемония коронации завершится выходом королевской семьи на балкон Букингемского дворца.

7 мая (воскресенье)

Во второй день празднования британцев и гостей Лондона ждет грандиозный коронационный концерт в Виндзорском замке . Мероприятие, которое будет транслироваться в прямом эфире в BBC и BBC Studios, объединит иконы мировой музыки и современных звезд. Кроме звезд концерта на шоу также эксклюзивно выступит The Coronation Choir. Коронационный хор выступит вместе с Виртуальным хором, который состоит из певцов со всего Содружества.

. Мероприятие, которое будет транслироваться в прямом эфире в BBC и BBC Studios, объединит иконы мировой музыки и современных звезд. Кроме звезд концерта на шоу также эксклюзивно выступит The Coronation Choir. Коронационный хор выступит вместе с Виртуальным хором, который состоит из певцов со всего Содружества. Также монаршая семья приглашает Соединенное Королевство развлечься на больших коронационных обедах.

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8 мая (понедельник)

В понедельник, который также будет для всех британцев выходным, Big Help Out поощряет людей попытаться стать волонтером для себя и присоединиться к работе, которая ведется для поддержки местных регионов. Целью Big Help Out является использование волонтерства, чтобы объединить сообщества и создать длительное наследие волонтерства от Коронационных выходных.

Каким будет наряд короля Чарльза III

Одежда короля Великобритании будет более утонченной и современной. В частности, о нарядах Чарльза III высказалась руководитель электронной коммерции в магазине одежды N.Peal Джо Макларен. Она подчеркнула, что король Великобритании не боится перемен.

По словам экспертов, коронация будет "отражать роль монарха сегодня и смотреть в будущее, опираясь при этом на давние традиции и великолепие". Таким образом, король Великобритании, возможно, наденет военную форму, а не роскошную бархатную мантию.

Однако на официальной странице монархов в инстаграмме показали процесс создания коронационного наряда для Чарльза III. Судя по фото, он все-таки предстанет перед публикой в мантии, однако, точно увидим все уже 6 мая.

Для просмотра всех фото пролистывайте направо:

Короны Чарльза III и Камиллы

Король Чарльз на своей коронации будет носить корону Святого Эдуарда. Еще в декабре 2022 года она была забрана из лондонского Тауэра, где хранилась вместе с другими драгоценностями, чтобы подготовить к исторической службе.

Камиллу коронуют в короне королевы Марии Текской – бабушки Елизаветы II.

Каким будет кресло нового короля

Короля Чарльза III коронуют в позолоченном кресле, легендарная история которого началась более 700 лет назад.

Его создали по заказу короля Эдуарда I из древнего коронационного камня шотландских королей, а также украсили цветными стеклами и нарисованными узорами птиц и листьев. На каждом углу есть золотые львы.



Кресло, на котором будет сидеть Чарльз III на коронации / Фото Press Association Via AP Images

Где смотреть коронацию Чарльза III

Британцы и гости города смогут посмотреть коронационную процессию, заняв место вдоль ее маршрута. Также по всей стране будет установлено 30 больших экранов, где можно будет просмотреть онлайн-трансляцию коронации. В прямом эфире процессию покажут сразу несколько британских телеканалов: BC One, BBC Two, ITV 1 и Sky News. Также ее будут транслировать через BBC iPlayer, ITVX или канал Sky News Youtube.

А текстовую версию коронации вы сможете прочесть на сайте 24 Канала.

Самая дорогая в истории Великобритании: сколько будет стоить коронация нового монарха

Из-за масштабных мер безопасности стоимость коронации короля Чарльза III увеличили со 100 до 250 миллионов фунтов стерлингов. Большую часть суммы – около 150 миллионов фунтов – потратят на размещение тысяч полицейских и отрядов охраны. Все остальное – еще 100 миллионов фунтов – идет на постановку церемонии и трехдневное празднование.