74-летний Чарльз III является самым старшим королем в истории Великобритании. Он перенял власть от матери Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года. К моменту смерти Ее Величеству было 96 лет. Эта новость всколыхнула не только Соединенное Королевство, но и весь мир. За время правления королева стала одним из самых могущественных лидеров. Это была сильная и могучая женщина, способная справиться со всеми трудностями, которые могут случиться на пути страны. Однако в последние годы своей жизни из-за состояния здоровья Ее Величество постепенно передавало королевские обязанности сыну, готовила его к новой должности.

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Королевские наследники, которые имеют право на трон / Инфографика 24 канала

Уильям, принц Уэльский

1 место

Принц Уильям является старшим сыном принца Чарльза. Родился 21 июня 1982 года в Лондоне. При рождении ему дали четыре имени – Уильям Артур Филипп Луи.

Принц, как и его отец, сначала получал образование в школе. После ее окончания Уильям поступил во всемирно известный Ионский колледж. После окончания учебы там с волонтерской миссией благотворительной группы Raleigh International отправился в Чили, где пробыл год.

В 2001 году принц Уильям поступил в Сент-Эндрюсский университет, расположенный в Шотландии. Там он учился до 2005 года по двум специальностям: сначала – истории искусств, позже – географии. В 2006 году прошел курс в Королевской военной академии в Сандхерсте.

16 ноября 2010 года стало известно о помолвке принца Уильяма и его университетской подруги Кейт Миддлтон. За роскошной королевской свадьбой, которая состоялась 29 апреля 2011 года, наблюдал весь мир.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото из инстаграмма принца и принцессы Уэльских

После смерти Елизаветы II Уильям и Кэтрин получили титулы принца и принцессы Уэльских. Супруги воспитывают троих детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.



Принц Уильям с детьми / Фото с инстаграмма принца и принцессы Уэльских

Сейчас принц Уэльский занимает первое место в очереди на британский престол и в случае коронации будет именоваться как Вильгельм V.

Джордж, принц Уэльский

2 место

Принц Джордж является первенцем в браке принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Он родился в 2013 году и это событие стало выдающимся для монаршей семьи и в истории существования Великобритании, ведь это второй случай рождения правнука правящего монарха и третьего прямого претендента на трон.

Полное имя маленького принца – Джордж Александр Луи. Джорджем его назвали в честь отца королевы, Георга VI, Александром – в честь второго имени Елизаветы II, Луи – в честь дяди принца Филиппа, Луиса Маунтбеттена.



Принц Джордж / Фото с инстаграмма принца и принцессы Уэльских

Шарлотта, принцесса Уэльска

3 место

2 мая 2015 года Кэтрин родила дочь. Принц Уильям лично присутствовал на родах супруги. Девочку назвали Шарлотта Элизабет Диана. При выборе имени для дочери отец почтил память погибшей матери принцессы Дианы.

Согласно действующим в британской монархии правилам титулования лиц, принадлежащих к королевской семье, сразу после рождения ребенок имеет право именоваться Ее Королевское Высочество Принцесса Шарлотта Кебриджская. А после смерти Елизаветы II она стала принцессой Уэльской. Сейчас Шарлотта третья в очереди прямых наследников королевского трона.



Принцесса Шарлотта / Фото с инстаграмма принца и принцессы Уэльских

Луи, принц Уэльский

4 место

Четвертое место в линии наследования британского престола занимает принц Луи – третий ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Он родился 23 апреля 2018 года. Полное имя мальчика – Луи Артур Чарльз. Первое имя новорожденный получил в честь Луиса Маунтбеттена – дяди принца Филиппа. Второе свое имя он получил в честь короля Артура I.



Принц Луи / Фото с инстаграмма принца и принцессы Уэльских

Принц Гарри

5 место

Принц Гарри – младший сын принца Чарльза и принцессы Дианы. Он родился 15 сентября 1984 года в Лондоне. С 2005 года королевский наследник учился в Королевской военной академии в Сандгерсте и получил воинское звание корнет – на класс ниже армейских подпоручиков. В мае 2007 года было принято решение направить Гарри на военную службу в Афганистан, где он служил авиационным наводчиком.

Принц Гарри стал основателем Invictus Games – спортивных соревнований для ветеранов, получивших ранения во время боевых действий.

В августе 2016 года у принца завязались романтические отношения с американской актрисой и моделью Меган Маркл. СМИ сообщали о том, что Елизвета II запрещает Гарри жениться на Мегане. Вроде бы, если он не послушает Ее Величество, то будет лишен наследства. Однако уже 27 ноября 2017 стало известно о помолвке влюбленных, а 29 мая следующего года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке состоялась роскошная свадьба, за которой наблюдал весь мир. В день свадьбы принцу Гарри был присвоен титул герцога Сассекского.



Принц Гарри и Меган Маркл / Фото из инстаграмма фонда Archewell

В январе 2020 года Великобританию всколыхнула новость о том, что герцоги Сассекские собираются отказаться от королевских обязанностей. Сначала думали, что это только слухи, однако впоследствии монаршая семья подтвердила информацию. Гарри и Меган склали обязанности в конце марта. В 2021 году окончательно стало известно, что они не смогут использовать королевские титулы, однако Гарри имеет право претендовать на трон, поскольку является наследником правящего монарха королевы Елизаветы II.

Сейчас супруги воспитывают двоих детей – Арчи и Лилибет. Согласно правилам, установленным королем Георгом V в 1917 году, дети и внуки монарха могут получить титулы, но это не касалось правнуков. Поскольку Арчи и Лилибет – внуки нового монарха, короля Чарльза III, то теперь они должны получить титулы принца и принцессы. Но Чарльз III не делал заявлений на этот счет.

Обратите внимание! Несмотря на правила своего отца, Елизавета II давала титулы принцев и принцесс своим правнукам по линии наследования короны – детям внука принца Уильяма. Что касается других внуков такие привилегии не имели места.



Принц Гарри и Меган Маркл / Фото из инстаграмма фонда Archewell

Арчи

6 место

Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор – сын принца Гарри и Меган Маркл и является восьмым правнуком Ее Величества. Он родился 6 мая 2019 года. На родах присутствовали его отец и бабушка – мать Меган Дория Регланд.

После того, как родители Арчи вышли из состава британской монаршей семьи, он все равно остается в очереди на королевский престол и вправе занять трон, как и его отец.



Принц Гарри и Меган Маркл с детьми / Фото из инстаграмма фонда Archewell

Лилибет Диана

7 место

Меган Маркл 4 июня родила девочку, которая теперь занимает 7 место в очереди на престол. Она родилась в больнице Санта-Барбары, штат Калифорния, США. О рождении ребенка стало известно только 6 июня. Принц Гарри с женой решили назвать ее в честь королевы Елизаветы II и матери Гарри Дианы – Лилибет Дианой. Прозвищем Лилибет называли юную Елизавету, когда та не могла еще произнести своего имени. Но потом ее так нежно называл дедушка, родители, а потом муж принц Филипп.

По мнению журналистов, критиков и фанатов королевской семьи, новое имя для девочки имело целью объединить семью Гарри и семью в Великобритании после немалых скандалов, причиной которых становились сами Меган и Гарри. Перед тем, как объявить миру о рождении девочки, принц Гарри позвонил своей бабушке Елизавете II и получил от нее благословение.

В июне 2021 года Меган и Гарри впервые привезли дочь в Великобританию. Такой подарок они сделали королеве Елизавете II на празднование ее 96-летия и 70-летия правления. Тогда же супруги впервые показали фото Лилибет. Видно, она очень похожа на своих отца и брата.



Дочь принца Гарри и Меган Маркл / Фото из инстаграмма Мишана Гарримана

Эндрю, герцог Йоркский

8 место

Эндрю – второй сын Елизаветы II. Он родился 19 февраля 1960 года и воспитывался в стенах Букингемского дворца гувернанткой. Она учила его до 5 лет, а затем мальчика отправили в приватную школу. В сентябре 1973 года принц поступил в элитную школу-пансион Гордонстоун на севере Шотландии. Позже он учился в Британском Королевском военно-морском колледже на пилота военной авиации.

В 2019 году вокруг королевского наследника развернулся большой секс-скандал. Все началось, когда американский финансист Джеффри Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере. Он совершил самоубийство. Мужчину посадили в тюрьму из-за педофилии и торговли людьми. Поскольку принц Эндрю был близким другом обвиняемого, то тоже подвергся подозрениям правоохранителей. Сына Ее Величества обвиняли в сексуальных отношениях с Вирджинией Робертс, которой на тот момент было всего 17 лет. Сначала, Букингемский дворец опроверг такую информацию, однако впоследствии Эндрю заявил, что складывает королевские обязанности.

Все о скандале здесь Обвинение в педофилии и потеря патронажей: все о сексе-скандале с принцем Эндрю

В феврале 2021 года он согласился сделать "пожертвование" американцам, чтобы урегулировать дело. Тогда в суд Нью-Йорка поступило письмо от представителей обеих сторон, в котором говорилось о достижении досудебного соглашения. Так, принц Эндрю урегулировал дело с секс-скандалом за несколько недель до того, как должен был свидетельствовать перед судом присяжных. "Пожертвование" было немалым. Инсайдеры выяснили, что говорится о 7,5 миллионах фунтов стерлингов или 10 миллионах долларов.

Как и принц Гарри, Эндрю имеет право на королевский престол. После смерти матери он стал восьмым прямым наследником трона.



Принц Эндрю / Фото из инстаграмма герцогини Йоркской

Принцесса Беатрис

9 место

Принцесса Беатрис Элизабет Мария Йоркская – старшая дочь принца Эндрю. Она родилась в 1988 году в Лондоне. На момент рождения Беатрис была первой принцессой в королевской семье после ее тети принцессы Анны, появившейся на свет в 1950 году. В настоящее время она является третьей женщиной в линии престолонаследия.

Принцесса Беатрис была последней холостой внучкой королевы Елизаветы II. Она тайно вышла замуж за итальянского миллиардера Эдоардо Мапелли Моцци 17 июля 2020 года. Из-за пандемии коронавируса пышную свадьбу пришлось отменить и влюбленные обменялись супружескими обетами на церемонии в Виндзорском замке. На церемонии присутствовали покойные принц Филипп и Ее Величество.

Свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци / Фото из инстаграмма королевской семьи

В мае 2021 стало известно, что принцесса впервые станет мамой. 18 сентября внучка королевы родила дочь, которую назвали Сиенна Элизабет. Первенец Беатрис и ее мужа Эдоардо Мапелли-Моцци при рождении получил титул. Однако сын принц Гарри и Меган Маркл Арчи такого титула не имеет, равно как и сын принцессы Евгении и Джека Бруксбенко.

Причиной тому стало то, что Эдоардо Мапелли Моцци является итальянским графом. Когда влюбленные поженились, принцесса Беатрис стала итальянской графиней. Поэтому и ребенок супругов имеет титул, правда, не британской королевской семьи, а нобили донна, что в переводе с итальянского – "благородная женщина".

Сиенна Элизабет

10 место

Дочь принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци заняла 10-е место в очереди на королевский престол. Девочка не просто так получила имя Сиенна Элизабет. Ее родители искали итальянское имя, которое начиналось бы с буквы S – в честь матери Беатрис – Сары, а также отражало рыжий цвет волос, который есть у девочки, ее мамы и бабушки. Также именем дочери принцесса Беатрис хотела отдать честь бабушке.

Сиенне уже больше года, но мир до сих пор не знает, как выглядит королевская наследница. Родители делились только трогательным фото с отпечатком ножек дочери.

Сейчас Сиеена Элизабет находится 10 в очереди на королевский престол Великобритании.



Так принцесса Беатрис объявила имя дочери / Фото из инстаграмма королевской семьи