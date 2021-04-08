Хотя королева Елизавета II считается монархом, который дольше всех[правит Великобританией – 68 лет, на смену рано или поздно ей придет другой монарх. Согласно с престолонаследием, корона будет принадлежать ее старшему сыну принцу Чарльзу, но не все британцы в восторге от этого.

Опрос компании Deltapoll показал миру желание британцев видеть монархом принца Уильяма – старшего сына принца Чарльза, который мог бы стать королем только в случае смерти его отца. В опросе приняли участие 1590 взрослых британцев в период с 31 марта по 1 апреля.

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Кого британцы видят следующим монархом

Из списка предложенных членов королевской семьи, кандидатуру принца Уильяма выбрали 41% респондентов. Он опередил отца на "20 пунктов".

выбрали респондентов. Он опередил отца на "20 пунктов". 22% из них выбрали принца Чарльза , что является достаточно низким показателем на фоне его якобы успешной деятельности за последние 20 лет.

из них выбрали , что является достаточно низким показателем на фоне его якобы успешной деятельности за последние 20 лет. 14% британцев высказались за то, чтобы "в Великобритании больше не было монархии ".

британцев высказались за то, чтобы "в Великобритании ". 8% признали, что монархом должен стать принц Гарри , и что интересно, возраст респондентов здесь составлял в основном от 18 до 24 лет, то есть за него проголосовало молодое поколение.

признали, что монархом должен стать , и что интересно, возраст респондентов здесь составлял в основном от 18 до 24 лет, то есть за него проголосовало молодое поколение. Еще примерно 5% предпочли принцессу Анну (дочь Елизавете II),

предпочли (дочь Елизавете II), 2% – скандального принца Эндрю , тоже сын королевы, которого в 2019 году обвиняли в секс-скандале.

– скандального , тоже сын королевы, которого в 2019 году обвиняли в секс-скандале. и 1% – принца Эдварда (младшему сыну Елизаветы II).

Остальные респонденты не смогли выбрать никого из списка.

Елизавета II с тремя наследниками – Чарльзом, Уильямом и Джорджем / Фото с инстаграму королевской семьи

Другие детали опроса

Гарри и Меган

Что еще интересно: большая часть британцев – 51% – считает, что 36-летний Гарри вместе с 39-летней женой Меган навредили репутации монархии.

О правлении Елизаветы II

Также 41% респондентов считает, что "королева должна оставаться монархом, пока не умрет", и 27% опрошенных убеждены, что Елизавета II должна сложить полномочия в будущем, если "не будет в добром здравии". 21% опрошенных отметили, что Елизавета II должна решиться отречься от престола в будущем, даже "если ее состояние здоровья будет хорошим", а 11% затруднились с ответом.

Очередь на королевский престол Великобритании / Инфографика 24 канала