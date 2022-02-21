Предвидела скандал: Кароль спрашивала у организаторов Нацотбора, "все ли в порядке с Alina Pash"
Источник:"Светская жизнь"
Украинская певица Тина Кароль принимала участие в финале Национального отбора-2022 в качестве судьи. Она прокомментировала разразившийся после эфира скандал.
12 февраля состоялся обсуждаемый до сих пор Национальный отбор на Евровидение-2022. Победительницу Alina Pash дисквалифицировали из-за поддельной справки о законном сечении Крыма.
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Тина Кароль о скандальном Нацотборе
Украинская певица, занявшая место судьи в финале, призналась, что "такой грязи нет ни в одной стране" во время отбора участника на Евровидение. Все потому, что проверка "Суспильного" была неаккуратной, заметила Кароль.
Это же можно предположить, проверить. Если есть какие-то конкретные принципы и правила, то возьмите и проверяйте всех. Не нужно потом удивляться,
– подчеркнула Тина Кароль.
Звезда добавила, что подозревала, что участие Alina Pash может обернуться скандалом. Она интересовалась у организаторов отбора, проверяли ее в соответствии со всеми правилами.
"Я спрашивала, все ли хорошо с Alina Pash. Мне ответили, что все хорошо. Мы проверили. Я чувствовала, что будет скандал. Она у меня участвовала в "Молодой крови". Я ее реально уважаю как исполнительницу, но нацотбор – это тонкая структура. Надо иметь кристально чистую репутацию, чтобы уже идти на нацотбор. Даже у члена жюри должна быть какая-то репутация", – отметила знаменитость.
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Заметим, не только Тина Кароль считает, что "Суспильне" виновно в скандалах, связанных с Alina Pash:
- Маша Ефросинина рассказала, что ей до сих пор непонятно, почему "разоблачение" Alina Pash произошло после конкурса, а не до него;
- Елена Мозгова выразила мнение, что весь организационный комитет должен подать в отставку после скандала с проверками участников и песен. Ведь и LAUD дисквалифицировали только после того, как его объявили финалистом.
- Игорь Кондратюк считает, что если бы "Суспильне" было "принципиальным", не допустило бы выступления Alina Pash в финале.