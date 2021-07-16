Позитив впервые признался, жалеет ли о разводе
Источник:"29 вопросов от Люкс FM"
Украинский исполнитель Позитив (Алексей Завгородний) дал большое интервью впервые за долгое время для "Люкс ФМ" и рассказал о личном. Там он поделился, что не жалеет о разводе с женой, а также том, что его сердце сейчас свободно.
Участник группы MOZGI рассказал немало о творческих планах, но Слава Демин не мог обойти тему развода. Известно, что Аня, его экс-жена, и Алексей познакомились, когда обоим было по 15 лет. В 2013 году они сыграли свадьбу, а в 2021 стало известно, что они разрывают брак.
К слову Позитив признался, занято ли сейчас его сердце
На вопрос, жалеет ли Позитив о разводе, тот ответил, что нет.
Если ты это делаешь, то делаешь. Это наше общее решение. Мы в любом случае общаемся, у нас много общих друзей. Сказать, что жалею – нет. Жизнь довольно интересная штука, и, как оказалось, короткая. Время летит. И эти годы, которые мы прожили, многому нас научили,
– философски отметил Позитив.
Касательно новой любви, то он добавил – сейчас его сердце свободно. Сейчас у него нет девушки, с которой он стремится строить свою жизнь. Поэтому артист находится в статусе холостяка.
Интервью Позитива: смотрите видео онлайн
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Что известно о разводе Позитива и Анны
- О проблемах в семье фанаты подозревали давно: ни у Алексея, ни у Ани в социальных сетях не было ни одного совместного фото за 2020 год. Последний совместный кадр дизайнер опубликовала в августе 2019 года.
- Некоторое время Позитива даже подозревали в романе с Мишель Андраде, когда те вместе вели выпуск "Орла и решки" в Боливии, а также во время романтических съемок клипа Андраде "100 тысяч минут вместе".
- Официально о разводе с Позитивом заявила Анна в выпуске шоу Насти Каменских "Девочки рулят" в апреле 2021-го года.
- По словам Анны, причиной развода стала неготовность создать семью с детьми.
- Несмотря на развод, пара продолжает общаться и даже дружить.