Экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) убежден, что не стоит сжигать мосты с бывшими. Он верит в дружбу после развода. Артист убежден, что весь секрет – в общении. У него с Анной Андрийчук много общих друзей, поэтому избегать друг друга они не могут.

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Мы всегда будем дружить. У нас общие знакомые, друзья. Нас связывает большая история, поэтому все хорошо,

– подчеркнул Позитив.

В новом интервью он в очередной раз подчеркнул, что не поддерживает формат, в котором экс-жена рассказала о разводе. Дизайнер сделала это в рамках реалити-шоу "Девочки рулят", швырнув кольцо в океан под прицелом камеры.

"То, что она сделала в реалити-шоу Насти, я не совсем весело воспринял. Я поддерживаю в любом случае. Я поддерживаю женщин, я люблю женщин", – поделился Позитив.

Стоит отметить, что артист не впервые высказывается о публичном заявлении бывшей жены. Ранее он сообщал, что хоть и не является сторонником хайпа, однако объявление о расставании они согласовали вдвоем.