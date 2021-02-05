К выходу нового сериала на телеканале "1 + 1" "100 тысяч минут вместе" украинские исполнители Позитив и Michelle Andrade презентовали одноименный хит. В нем говорится о супругах, которые на 2 месяца остались запертыми в доме.

Автором композиции стал рэпер и продюсер Потап.

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Позитив и Michelle Andrade выпустили песню

Главный саундтрек фильма "100 тысяч минут вместе" вышел на ютубе 5 февраля. В нем говорится о муже и жене, которые провели вместе 69 дней в своем доме несмотря на то, что они 10 лет состояли в браке.

"Здесь я необычно романтичен, но это настроение "матчится" с сюжетом сериала, как и мы с Мишель в этой песне. Получилась лирика, которая залетает в душу каждому", –

прокомментировал песню Позитив (Алексей Завгородний).

Мишель добавила, что хотела бы, чтобы эту песню пели все, а не только зрители сериала. Она надеется, что "100 тысяч минут" станет настоящим хитом.

Позитив и Michelle Andrade – 100 тысяч минут: смотреть видео онлайн

Какие ходят слухи о романе звезд?

Напомним, что Позитив недавно признался о сложных испытаниях в личной жизни. По его словам, более тяжелого года, чем 2020, у него не было. Впрочем, неизвестно, пара развелась или до сих пор вместе. Также интервью давала Мишель, где говорила, что ее возлюбленным является ее друг, и в сети уже предположили, что это Позитив. Также слухи подогрели и совместном участим в проекте "Орел и Решка", где Мишель и Позитив стали соведущими.