Участник группы MOZGI рассказал немало о творческих планах, но Слава Демин не мог обойти тему развода. Известно, что Аня, его экс-жена, и Алексей познакомились, когда обоим было по 15 лет. В 2013 году они сыграли свадьбу, а в 2021 стало известно, что они разрывают брак.

К слову Позитив признался, занято ли сейчас его сердце

На вопрос, жалеет ли Позитив о разводе, тот ответил, что нет.

Если ты это делаешь, то делаешь. Это наше общее решение. Мы в любом случае общаемся, у нас много общих друзей. Сказать, что жалею – нет. Жизнь довольно интересная штука, и, как оказалось, короткая. Время летит. И эти годы, которые мы прожили, многому нас научили,

– философски отметил Позитив.

Касательно новой любви, то он добавил – сейчас его сердце свободно. Сейчас у него нет девушки, с которой он стремится строить свою жизнь. Поэтому артист находится в статусе холостяка.

Интервью Позитива: смотрите видео онлайн

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Что известно о разводе Позитива и Анны