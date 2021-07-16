Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) недавно объявил о разводе с женой, с которой был 13 лет. Артист поделился, как отреагировал на публичное заявление Анны об их разрыве.

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Позитив о разводе с женой

Экс-возлюбленная Позитива Анна Андрийчук рассказала об их разводе в реалити-шоу своей подруги Насти Каменских "Девочки рулят". Девушка призналась, что сначала было очень больно, но она учится жить дальше и строить жизнь без Алексея.

Я не люблю хайповать на личной жизни и рассказывать о ней публике. Аня решила рассказать все в реалити-шоу. Это ее выбор, о котором она меня предупредила. Я поддержал ее. И сделал бы это даже в том случае, если бы мне это не нравилось,

– поделился Завгородний.

Позитив добавил, что сейчас его сердце свободно. Рядом нет девушки, с которой он стремится строить свою жизнь. Поэтому артист находится в статусе холостяка. И, глядя на количество поклонниц, то является одним из самых желанных мужчин в украинском шоу-бизнесе.

Интервью Позитива: смотрите видео онлайн