После воссоединения с Лопес: Бен Аффлек признался, что чувствует себя счастливым

Американский актер Бен Аффлек на днях дал короткое интервью. Он рассказал, что сейчас находится в лучшем периоде своей жизни.

Актер Бен Аффлек и исполнительница Дженнифер Лопес проводят больше времени вместе. Они пытаются часто поддерживать друг друга на важных мероприятиях.

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Бен Аффлек о своем состоянии

На днях знаменитости вместе прибыли на частный показ нового фильма "Нежный бар", в котором принял участие Бен Аффлек. Он дал короткое интервью журналистам, где признался, что самый счастливый.

Я удовлетворен. Жизнь хороша. Я горжусь всем, что я делаю. Сейчас один из самых счастливых периодов в моей жизни,

– поделился актер.

Очевидно, что это связано с романом звезды с Дженнифер Лопес. Интересно, что уже не первый раз Бен Аффлек дает интервью после воссоединения.

Ранее Бен Аффлек выразил восхищение любимой. "Я в восторге от того, как Дженнифер влияет на мир. Джей вдохновила многих людей почувствовать, что у них есть свое место за столом в этой стране", – сказал тогда голливудский актер.

Воссоединение Бена Аффлека и Дженнифер Лопес: коротко

Через некоторое время после разрыва с Алексом Родригесом, певица начала проводить время с Беном Аффлеком. Сначала друзья пары подозревали, что такие отношения – только дружеские.

Впоследствии знаменитостей видели вместе на отдыхе, что только подогревало слухи о романе. Уже в июне папарацци подловили влюбленных за поцелуями. Это частично подтвердило информацию инсайдеров о восстановлении их романа, который завершился 20 лет назад.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек перестали скрывать свои отношения от поклонников после отдыха во Франции. И полностью официальным роман стал на Венецианском кинофестивале. Пара впервые вышла в свет в роскошных образах.



Бен Аффлек и Дженнифер Лопес / Фото Getty Images