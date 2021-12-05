После скандала с Кароль: Оля Полякова некорректно пошутила о Насте Каменских
Источник:"Маска"
В эфире шоу "Маска" Оля Полякова бестактно высказалась о Насте Каменских и назвала ее "хвойдою". Прошлые резкие слова Поляковой о Тине Кароль завершились для нее скандалом.
Вчера, 4 декабря, на экраны вышел новый эпизод шоу "Маска". В нем случился очередной курьез со звездными детективами.
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Что сказала Оля Полякова о Насте Каменских
В начале шоу Настя Каменских представляла себя. На 7 выпуск певица надела комбинированный наряд – с одной стороны было синее платье, а с другой строгий зеленый пиджак.
"Тут я серьезный детектив, а тут просто..." – начала говорить Настя Каменских. Но Оля Полякова ее перебила и будто вместо нее сказала: "Хвойда. Ой".
Все судьи на мгновение растерялись, однако саму блондинку это повеселило. Настя Каменских повернулась к коллеге и хотела ударить ее по губам. Однако "конфликт" знаменитостей перевели в шутку.
Настя Каменских продолжила свое представление: "Тут я серьезный детектив, а тут NK". Но Оля Полякова снова шепотом повторила: "хвойда".
Настя Каменских отреагировала на шутку / Скриншот из видео
Стоит отметить, что это уже не первый "словесный курьез" Оли Поляковой на шоу "Маска".
- В 1 сезоне она также неудачно пошутила о Тине Кароль и назвала ее "плакальщицей на похоронах". Звезда впоследствии прокомментировала, что говорила о репертуаре певицы, а не ее личности.
- Тина Кароль ответила коллеге. Она отметила, что будет плакать, но не на похоронах.
- Оля Полякова впоследствии обвинила Тину в том, что она использовала скандал для пиара своей песни, премьера которой состоялась через несколько дней.
- Но Кароль подчеркнула, что после такой ситуации имела право сделать это. Она отметила, что протягивала руку дружбы. В то же время Полякова рассказала, что знаменитости виделись на съемках "Светской жизни", однако артистка "развернулась и убежала".