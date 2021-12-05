Вчора, 4 грудня, на екрани вийшов новий епізод шоу "Маска". У ньому трапився черговий курйоз із зірковими детективами.
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Що сказала Оля Полякова про Настю Каменських
На початку шоу Настя Каменських представляла себе. На 7 випуск співачка одягнула комбіноване вбрання – з одного боку була синя сукня, а з іншого строгий зелений піджак.
"Тут я серйозна детективка, а тут просто..." – почала говорити Настя Каменських. Але Оля Полякова її перебила і ніби замість неї сказала: "Хвойда. Ой".
Усі судді на мить розгубилися, однак саму білявку це повеселило. Настя Каменських повернулась до колеги й хотіла вдарити її по губах. Однак "конфлікт" знаменитостей перевели у жарт.
Настя Каменських продовжила своє представлення: "Тут я серйозна детективка, а тут NK". Та Оля Полякова знову пошепки повторила: "хвойда".
Настя Каменських відреагувала на жарт / Скриншот з відео
Варто зауважити, що це вже не перший "словесний курйоз" Олі Полякової на шоу "Маска".
- У 1 сезоні вона також невдало пожартувала про Тіну Кароль й назвала її "плакальницею на похороні". Зірка згодом прокоментувала, що говорила про репертуар співачки, а не її особистість.
- Тіна Кароль відповіла колезі. Вона зазначила, що буде плакати, але не на похороні.
- Оля Полякова згодом звинуватила Тіну в тому, що вона використала скандал для піару своєї пісні, прем'єра якої відбулася через декілька днів.
- Але Кароль наголосила, що після такої ситуації мала право зробити це. Вона зазначила, що протягувала руку дружби. Натомість Полякова розповіла, що знаменитості бачилися на зйомках "Світського життя", проте артистка "розвернулася і втекла".