Вчера, 4 декабря, на экраны вышел новый эпизод шоу "Маска". В нем случился очередной курьез со звездными детективами.

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Что сказала Оля Полякова о Насте Каменских

В начале шоу Настя Каменских представляла себя. На 7 выпуск певица надела комбинированный наряд – с одной стороны было синее платье, а с другой строгий зеленый пиджак.

"Тут я серьезный детектив, а тут просто..." – начала говорить Настя Каменских. Но Оля Полякова ее перебила и будто вместо нее сказала: "Хвойда. Ой".

Все судьи на мгновение растерялись, однако саму блондинку это повеселило. Настя Каменских повернулась к коллеге и хотела ударить ее по губам. Однако "конфликт" знаменитостей перевели в шутку.

Настя Каменских продолжила свое представление: "Тут я серьезный детектив, а тут NK". Но Оля Полякова снова шепотом повторила: "хвойда".



Настя Каменских отреагировала на шутку / Скриншот из видео

Стоит отметить, что это уже не первый "словесный курьез" Оли Поляковой на шоу "Маска".