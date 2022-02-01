После расставания с Мишиной: Александр Эллерт рассказал о депрессии и сорванном отдыхе в США
Источник:телеграм-канал Instaмания
Пара из шоу "Холостячка" Ксения Мишина и Александр Эллерт не вместе по меньшей мере три месяца. Если актриса после расставания с головой ушла в новые проекты, то юмориста накрыла депрессия.
В отношениях с Ксенией Мишиной автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт был активным в социальных сетях. Шоу "Холостячка" принесло ему 300-тысячную аудиторию в инстаграме, поэтому он хорошо зарабатывал на своей популярности. Однако в новом году юморист почти исчез из сторис. Как выяснилось, все из-за депрессии.
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Александра Эллерта накрыла депрессия
"Все одновременно свалилось на голову – личные проблемы, попал на деньги", – рассказал экс-возлюбленный Ксении Мишиной.
Александр Эллерт так хотел отвлечься от депрессивных мыслей, что был готов отправиться в США сам и надолго. Он даже купил дорогие билеты на самолет, но его рейс был отменен. Потому мужчина влип на приличную сумму и остался дома.
Было достаточно причин уехать в Америку на неопределенный срок, сменить атмосферу, покайфовать, но остался в Киеве. Все ок, живем дальше, кайфуем здесь,
– поделился Александр Эллерт.
Александр Эллерт / Фото из инстаграма экс-возлюбленного Ксении Мишиной
Он не уточнил, связана ли его депрессия с расставанием с Ксенией Мишиной, но фаны сделали выводы за него. В сети убеждены, что Эллерт горюет из-за того, что потерял актрису.
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Главное о расставании Ксении Мишиной и Александра Эллерта
- В июле 2021 года Ксения Мишина впервые заявила, что разошлась с Александром Эллертом из-за драматических отношений. Однако мужчина сделал все, чтобы вернуть любимую.
- Вместе они были до конца октября, пока актриса не рассказала об окончательном разрыве. Она сделала это публично в своем инстаграме.
- Через несколько недель пара из "Холостячки" поставила точку в отношениях – отписались друг от друга в инстаграме.
- В начале декабря Ксения Мишина впервые назвала причину разрыва с Эллертом – постоянный стресс. Они делали больно друг другу и не могли это разрулить.
- В свежем интервью звезда добавила, что в отношениях с Эллертом "доходило до безумия" – были постоянные качели и безосновательная ревность. Она якобы "ушла из-за полного бессилия что-либо изменить".