В отношениях с Ксенией Мишиной автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт был активным в социальных сетях. Шоу "Холостячка" принесло ему 300-тысячную аудиторию в инстаграме, поэтому он хорошо зарабатывал на своей популярности. Однако в новом году юморист почти исчез из сторис. Как выяснилось, все из-за депрессии.

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Александра Эллерта накрыла депрессия

"Все одновременно свалилось на голову – личные проблемы, попал на деньги", – рассказал экс-возлюбленный Ксении Мишиной.

Александр Эллерт так хотел отвлечься от депрессивных мыслей, что был готов отправиться в США сам и надолго. Он даже купил дорогие билеты на самолет, но его рейс был отменен. Потому мужчина влип на приличную сумму и остался дома.

Было достаточно причин уехать в Америку на неопределенный срок, сменить атмосферу, покайфовать, но остался в Киеве. Все ок, живем дальше, кайфуем здесь,

– поделился Александр Эллерт.

Александр Эллерт / Фото из инстаграма экс-возлюбленного Ксении Мишиной

Он не уточнил, связана ли его депрессия с расставанием с Ксенией Мишиной, но фаны сделали выводы за него. В сети убеждены, что Эллерт горюет из-за того, что потерял актрису.

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