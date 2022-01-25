Ксения Мишина для многих украинских женщин является примером сильной, независимой женщины. А также она на собственном примере демонстрирует, насколько важно заботиться о себе и любить себя.
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Стильный look Ксении Мишиной
На днях актриса опубликовала фото, на которых позировала на камеру в черном асимметричном мини-платье с принтом в виде крупных цветов насыщенного малинового цвета. Талию Ксении подчеркнул черный пояс. Наряд имел соблазнительное декольте, которое сделало образ дерзким.
У Мишиной роскошные и здоровые волосы, поэтому они прически всегда выглядят непревзойденно. На этот раз актриса уложила волосы в локоны с мокрым эффектом. А на лице сделала макияж с темными блестящими тенями и черными стрелками на веках, матовой помадой нюдового цвета на губах.
Ксения Мишина в платье с малиновыми цветами / Фото из инстаграма актрисы
Ксения Мишина в платье с малиновыми цветами / Фото из инстаграма актрисы
Текст публикации Ксении Мишиной:
Несмотря на то, что самым актуальным вопросом дня стала любовь к себе, многие до сих пор считают, что такое внимание к себе – это эгоизм. Изучая людей, я часто встречалась с непониманием этих моментов.
Когда мы говорим об этих двух понятиях, прежде всего имеем в виду отношение человека к своим потребностям. И в том, и в другом случае мы понимаем, что человек выбирает себя, свои интересы, свои желания. Только, по моему мнению, разница в том, что эгоист всегда выбирает себя и не меняет своей позиции, даже если причиняет вред другим. Эгоистичный человек хочет только одного – чтобы было так, как он скажет, так, как он хочет. Это всегда проявление боли, старых обид, недостатка любви в прошлом. Я чувствую, что сердца таких людей закрыты. Даже когда они получают, что хотят, им все равно больно. Они хоть и довольны сейчас, их травма всегда напоминает о том, что кто-то когда-то обидел, недолюбил, заставил страдать. Их цель – преимущество.
Здоровая любовь к себе совсем другая. Она всегда оправдана. Человек с такой позиции берет лишь то, что ему действительно нужно. Он не залатывает "дыры" души за счет чувств других. Он просто бережно, внимательно и осознанно относится к себе. По-настоящему любить для меня значит доверять, неважно себе или другому, или творцу. Любить себя – доверять своим потребностям. Такой человек, выбирая себя, умножает эту любовь и доверие, ее становится больше, люди начинают к ней тянуться. Тот, кто полюбил себя, сможет полюбить и другого, потому что трансляция чистой любви начинается только после того, как вы подарили ее себе.
Чем больше и бережнее человек любит себя, чем больше становится любви в сердце, тем меньше у него шансов на эгоизм. Согласны?