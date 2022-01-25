Ксения Мишина для многих украинских женщин является примером сильной, независимой женщины. А также она на собственном примере демонстрирует, насколько важно заботиться о себе и любить себя.

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Стильный look Ксении Мишиной

На днях актриса опубликовала фото, на которых позировала на камеру в черном асимметричном мини-платье с принтом в виде крупных цветов насыщенного малинового цвета. Талию Ксении подчеркнул черный пояс. Наряд имел соблазнительное декольте, которое сделало образ дерзким.

У Мишиной роскошные и здоровые волосы, поэтому они прически всегда выглядят непревзойденно. На этот раз актриса уложила волосы в локоны с мокрым эффектом. А на лице сделала макияж с темными блестящими тенями и черными стрелками на веках, матовой помадой нюдового цвета на губах.



Ксения Мишина в платье с малиновыми цветами / Фото из инстаграма актрисы



Ксения Мишина в платье с малиновыми цветами / Фото из инстаграма актрисы