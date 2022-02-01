У стосунках з Ксенією Мішиною автор студії "Квартал 95" Олександр Еллерт був активним у соціальних мережах. Шоу "Холостячка" принесло йому 300-тисячну аудиторію в інстаграмі, тож він добре заробляв на своїй популярності. Однак у новому році гуморист майже зник зі сторіс. Як з'ясувалось, усе через депресію.
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Олександра Еллерта накрила депресія
"Усе одночасно звалилось на голову – особисті проблеми, попав на гроші", – розповів екскоханий Ксенії Мішиної.
Олександр Еллерт так хотів відволіктися від депресивних думок, що був готовий гайнути до США сам і надовго. Він навіть купив дорогезні квитки на літак, але його рейс скасували. Тому чоловік влип на пристойну суму й залишився вдома.
Було достатньо причин поїхати в Америку на невизначений термін, змінити атмосферу, покайфувати, але залишився в Києві. Все ок, живемо далі, кайфуємо тут,
– поділився Олександр Еллерт.
Олександр Еллерт / Фото з інстаграму екскоханого Ксенії Мішиної
Він не уточнив, чи пов'язана його депресія з розставанням з Ксенією Мішиною, але фани зробили висновки за нього. У мережі переконані, що Еллерт горює через те, що втратив акторку.
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Головне про розставання Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта
- У липні 2021 року Ксенія Мішина вперше заявила, що розійшлася з Олександром Еллертом через драматичні стосунки. Однак чоловік зробив усе, щоб повернути кохану.
- Разом вони були до кінця жовтня, допоки акторка не розповіла про остаточний розрив. Вона зробила це публічно у своєму інстаграмі.
- За кілька тижнів пара з "Холостячки" поставила крапку у стосунках – відписалась одне від одного в інстаграмі.
- На початку грудня Ксенія Мішина вперше назвала причину розриву з Еллертом – постійний стрес. Вони робили боляче одне одному й не могли це розрулити.
- У свіжому інтерв'ю зірка додала, що в стосунках з Еллертом "доходило до божевілля" – були постійні гойдалки та безпідставні ревнощі. Вона нібито "пішла від повного безсилля щось змінити".