У стосунках з Ксенією Мішиною автор студії "Квартал 95" Олександр Еллерт був активним у соціальних мережах. Шоу "Холостячка" принесло йому 300-тисячну аудиторію в інстаграмі, тож він добре заробляв на своїй популярності. Однак у новому році гуморист майже зник зі сторіс. Як з'ясувалось, усе через депресію.

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Олександра Еллерта накрила депресія

"Усе одночасно звалилось на голову – особисті проблеми, попав на гроші", – розповів екскоханий Ксенії Мішиної.

Олександр Еллерт так хотів відволіктися від депресивних думок, що був готовий гайнути до США сам і надовго. Він навіть купив дорогезні квитки на літак, але його рейс скасували. Тому чоловік влип на пристойну суму й залишився вдома.

Було достатньо причин поїхати в Америку на невизначений термін, змінити атмосферу, покайфувати, але залишився в Києві. Все ок, живемо далі, кайфуємо тут,

– поділився Олександр Еллерт.

Олександр Еллерт / Фото з інстаграму екскоханого Ксенії Мішиної

Він не уточнив, чи пов'язана його депресія з розставанням з Ксенією Мішиною, але фани зробили висновки за нього. У мережі переконані, що Еллерт горює через те, що втратив акторку.

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