Украинский певец Александр Кривошапко, известный после шоу "Х-фактор", ответил хейтерам в социальных сетях. Он рассказал, что находится на контракте.

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Александр Кривошапко служит в добровольческом батальоне

Как рассказал исполнитель, пользователи сетей постоянно отправляют его служить. Но он еще с марта находится на контракте с добровольческим батальоном.

Хочу ответить тем, кто каждый день отправляет меня в состав украинских войск. Уже два с половиной месяца я нахожусь на контракте с добровольческим батальоном, просто не разглашал, потому что параллельно с этим занимался другим делом – нашим благотворительным фондом. Поэтому не беспокойтесь – с духом все хорошо. Слава Украине,

– сказал Александр Кривошапко.

Музыкант больше всего занимается благотворительностью. Его фонд помогает перевозить гуманитарную помощь всем, кто пострадал от войны с Россией.

Александр Кривошапко о том, что служит с добровольцами: смотрите видео

Александр Кривошапко рассказывал, что его родные были в Мариуполе, когда началась война. Чтобы спастись, они пешком уходили из города. В Мариуполе осталась 95-летняя бабушка с сиделкой – удалось ли им вырваться, пока неизвестно.

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