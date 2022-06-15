Коля Серга вместе со многими коллегами встал на защиту государства с оружием в руках. Однако не забывает и о культурной миссии. Артист порадовал украинских воинов, которые сейчас восстанавливаются после ранения.

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Коля Серга выступил в госпитале

Каждый день на фронте гибнут наши военные, много раненых. Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь и здоровье защитников. Коля Серга поддержал тех, кто, рискуя жизнью, ежедневно борется с оккупантами.

В инстаграм-сториз он поделился словами подписщицы и художницы-иллюстраторки Виктории Калашник.

Я вчера благодаря Коли Серге испытала очень контрастные эмоции. С одной стороны – искалеченные тела безусловных героев, увидевших и испытавших все ужасы войны. А с другой – детская радость и огонек в их глазах, а еще чрезвычайная вера в светлое будущее!

– написала девушка.

На фотографии, которую распространил Серга, он изображён с гитарой в руках в больничной палате. Артист пообщался с ранеными защитниками и спел для них.



Коля Серга выступил в госпитале / Скриншот инстаграм-сториз

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