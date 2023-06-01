Музыкант Александр Пономарев ответил, почему не последовал за Таисией Повалий и Ани Лорак. Артист выбрал украиноязычные песни и не захотел ехать в Москву.

Смотрите также Александр Пономарев намекнул на новые отношения после двух неудачных браков: "Все хорошо"

Почему Пономарев не уехал в Москву

Почему-то существовала такая теория, что если ты не поедешь в Россию, а через Россию не вернешься потом в Украину, тебя здесь не признают, непонятно почему,

– поделился Александр Пономарев.

Артист признался, что его приглашали переехать в Россию еще в 1995 году. Но он принял решение о своей карьере еще до этого. Александр добавил, что хотел стать именно украинским певцом – по его мнению, тогда их было не так много.

"Я, русскоязычный чувак, принял для себя решение, что я буду украиноязычным певцом. Не знаю, почему. Это для меня загадка до сих пор. Потому что иначе как объяснить, что я мог петь на большей территории, зарабатывать больше денег... Так боженьке было нужно".

Музыкант добавил, что ни разу не жалел, когда наблюдал, как в России принимают Лорак или Повалий.

Мог бы зарабатывать больше, да. Но было бы лучше? С религиозной стороны – талант нужно показывать больше. Но если подходить по внутреннему духу: я считал, что певцов в России много, а в Украине мало. И нужно, чтобы было больше. Такая у меня тогда была логика,

– объяснил Александр Пономарев.

Заметим, что сейчас предательницы Ани Лорак и Таисия Повалий не требуются ни в Украине, ни в России. Попытки усидеть на двух стульях позорят артисток еще больше.