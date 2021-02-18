Полиция хочет допросить предполагаемую жертву Мэрилина Мэнсона
После заявлений нескольких женщин о насилии со стороны Мэрилина Мэнсона, полиция заинтересовалась артистом. Органы хотят допросить одну из предполагаемых жертв музыканта.
Источник:TMZ
Американским рок-музыкантом Мэрилином Мэнсоном заинтересовалась полиция. Следственные органы планируют опросить предполагаемую его жертву.
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Полиция хочет опросить жертву артиста
После многочисленных заявлений о жестоком обращении и насилии Мэрилина Мэнсона, полиция всерьез решила поинтересоваться этим делом. В частности, следственные органы Лос-Анджелеса планируют допросить одну из предполагаемых жертв артиста.
После допроса полицейские выяснят, действительно ли Мэрилин Мэнсон является виновником всех преступлений, в которых его обвиняют женщины. Впоследствии органы определят, будут ли в дальнейшем расследовать дело.
Стоит отметить, что однажды полиция прибывала к дому музыканта в Голливуде. Тогда к ним позвонил аноним. Мэрилин Мэнсон был дома, но отказался разговаривать. В поведении артиста не заподозрили ничего странного.
Скандал вокруг Мэрилина Мэнсона: что известно
- Самой первой об ужасном поведении артиста высказалась Эван Рейчел Вуд. Она рассказала, что муж ее шантажировал, издевался и "промыл мозги".
- Певица Фиби Бриджерс заявила, что в поместье Мэнсона есть "комната для изнасилований".
- Актриса из "Игры престолов" подтвердила склонность музыканта к жестокости. Она призналась, что Мэрилин связывал ее, бегал за ней с топором и постоянно контролировал через ассистентов.
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