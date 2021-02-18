После заявлений нескольких женщин о насилии со стороны Мэрилина Мэнсона, полиция заинтересовалась артистом. Органы хотят допросить одну из предполагаемых жертв музыканта.

Американским рок-музыкантом Мэрилином Мэнсоном заинтересовалась полиция. Следственные органы планируют опросить предполагаемую его жертву.

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Полиция хочет опросить жертву артиста

После многочисленных заявлений о жестоком обращении и насилии Мэрилина Мэнсона, полиция всерьез решила поинтересоваться этим делом. В частности, следственные органы Лос-Анджелеса планируют допросить одну из предполагаемых жертв артиста.

После допроса полицейские выяснят, действительно ли Мэрилин Мэнсон является виновником всех преступлений, в которых его обвиняют женщины. Впоследствии органы определят, будут ли в дальнейшем расследовать дело.

Стоит отметить, что однажды полиция прибывала к дому музыканта в Голливуде. Тогда к ним позвонил аноним. Мэрилин Мэнсон был дома, но отказался разговаривать. В поведении артиста не заподозрили ничего странного.

Обратите внимание! Мэрилин Мэнсон является скандальным исполнителем, который всегда удивлял и смущал сеть провокационными поступками. Самые громкие из них читайте по ссылке.

Скандал вокруг Мэрилина Мэнсона: что известно