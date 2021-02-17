Бывший муж Ольги Сумской Евгений Паперный в откровенном интервью рассказал, что тяжело перенес развод с женой. Однажды они сильно поссорились, Паперный поднял руку на актрису.

Успешная украинская актриса Ольга Сумская вышла замуж за коллегу Евгения Паперного, когда ей исполнился 21 год. Она родила дочь Антонину, но впоследствии брак пары распался. Этот период прошел для обоих нелегко.

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Евгений Паперный ударил Ольгу Сумскую

Через несколько лет брака Ольга Сумская познакомилась с Виталием Борисюком. Тогда они вместе играли в спектакле "Кровавая свадьба". Актеры влюбились друг в друга, впоследствии у них закрутились отношения. Они стали одной из причин развода Сумской и Паперного.

По словам Евгения, для него этот период был нелегким. У супругов часто возникали конфликты. Во время одной сильной ссоры мужчина поднял руку.

Не дрались. Однажды, когда мы уже расходились, я помню на кухне мне было сказано: "Ну ты и козел". Думаю: "Твою мать" и я как залепил, она и полетела. У нее след потом был. Она тоналку накладывала,

– признался Евгений Паперный.

Артист сообщил, что имел мужской разговор с Виталием Борисюком. "Я говорю ему: "Смотри, если это просто... я убью на***. Он говорит: "Я еще со студенчества был влюблен". И я с пониманием отнесся. У меня у самого рыльце в пуху, – заявил Евгений Паперный.

Напомним, что Ольга Сумская ранее рассказывала, что ее бывший муж совсем не интересуется жизнью его дочери и внучки. Однако Евгений считает, что он неплохой отец и дедушка.

Интервью Евгения Паперного: смотрите видео онлайн