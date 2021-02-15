Известного американского музыканта и лидера одноименной группы Мэрилина Мэнсона в последнее время обвиняют в насилии и жестокости. Также из-за своих эпатажных образов и концертов он часто становился звездой громких скандалов.

Его личная жизнь довольно насыщенная, ведь он часто меняет партнерш, которые впоследствии обвиняют певца в абьюзе. Итак, что известно о скандальной жизни Мэрилина Мэнсона – выясняла редакция Showbiz 24.

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Начало творческой деятельности

Еще с детства характер будущей звезды был сложным и непредсказуемым. В автобиографии "Долгая и трудная дорога из ада" он подробно описывает свои сексуальные фетиши, а также увлечение зоофилией и садомазохизмом. Также Мэнсон упоминает о том, что в детстве он интересовался огнестрельным оружием и создавал самодельные порно-журналы, чтобы продавать одноклассникам. Еще с ранних лет он ненавидел религию и соблюдения каких-либо нравственных норм.

В начале своей карьеры музыкант сразу был очень скандальной личностью. Мэрилин Мэнсон не только заполнил собой нишу, но и превзошел всех своих предшественников. Чтобы привлечь внимание к группе, на концертах он пугал людей ужасными образами и поступками. Мэнсон делал все, чтобы разозлить церковнослужителей: рвал на концертах Библии, выходил на сцену с крестом, облитым имитацией крови, надевал рясу священника.

Религиозные скандалы

В 2000 году глава католической церкви Америки Уильям Донахью обвинил музыканта в том, что он ведет войну с самим Иисусом. Через несколько лет в прямом эфире одного американского телешоу Мэрилин заявил, что пророк Моисей был геем.

Главным скандалом, связанным с темой религии, была драка во время его выступления. Тогда на сцену поднялся возмущенный глава церкви мормонов, а певец в знак протеста вырвал из "Книги Мормона" все страницы. В итоге поклонники певца и мормоны устроили в зале настоящую драку.

После этого стоит лишь музыканту приехать в какую-то страну с концертом, как местные религиозные представители пытаются помочь отмене выступления. Например, в 2001 году перед концертом Мэнсона в Москве иерархи православной церкви направили мэру Юрию Лужкову письмо с просьбой не устраивать в столице концерт исполнителя, который проявляет неуважение к христианству.

Аморальные поступки

Шокируя религиозных деятелей, Мэнсон не забывал о своих фанах и даже коллегах. Например, охранник рок-звезды Дэвид официально заявил, что во время концерта музыкант внезапно напал на него, схватил за голову и прижал к бедрам, имитируя оральный секс. Моральный ущерб мужчина оценил в 75 тысяч долларов, но позже отозвал судебный иск.

Мэнсон рассказывает о себе такие вещи, которые вызывают у людей шок. К примеру, что дома у него целая коллекция клизм, и он якобы частенько приглашает друзей, чтобы вместе очистить желудки. Еще музыкант уверяет, что переспал с овцой, а потом убил ее на алтаре. Ужасные слухи о себе Мэнсон распускает сам, скорее всего, для того, чтобы создавать ажиотаж вокруг своего имени.

Скандальные романы и обвинения в абьюзе

Рейчел Вуд – звезда "Мира Дикого Запада"

В свое время у Мэрилина завязались романтические отношения с вдвое младшей актрисой Эван Рейчел Вуд, которая снималась в проектах группы Marilyn Manson. Пара встречалась 4 года, а затем обручилась. "Мы оба любим Beatles. Я по-настоящему люблю Мэнсона! Единственный недостаток – он, бывает, храпит по ночам. Хотя и это мне нравится!", – говорила Рейчел. Однако через несколько месяцев после помолвки пара разошлась.

Сейчас Эван Рейчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии и абьюзе и первой среди женщин исполнителя призналась, что он много лет над ней издевался. На своей странице в инстаграме актриса обнародовала заявление, в котором рассказала детали отношений с Мэрилином Мэнсоном. "Мне промыли мозги и заставили подчиниться. Я жила в страхе возмездия, клеветы и шантажа. Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного человека и призвать индустрию остановить его, прежде чем он уничтожит еще жизни", – шокировала Эван Рейчел Вуд.

К слову Эван Рейчел Вуд заявила, что жена Мэрилина Мэнсона шантажировала ее фотографиями из юности

Другие обвинения экс-жен Мэнсона

После такой громкого заявления, молчание нарушили еще 4 бывших возлюбленных пассии музыканта. Фотограф Эшли Оултерс заявила, что вышла из отношений с Мэрилином с посттравматическим синдромом и депрессией, сообщали в The Sun.

Модель Сара Макнили написала, что роман с рок-музыкантом закончился для нее длинной робой с психоаналитиком: "За "плохое" поведение он закрывал меня в комнате, заставлял слушать, как развлекается с другими женщинами, запрещал общаться с друзьями, а если она ослушается его, то он обещал с ними разобраться. Я слышала истории других девушек, которые хотели заявить о поведении Мэнсона – их домашних животных нашли мертвыми". Также по словам модели, актер обвинял ее во всех смертных грехах, чтобы она почувствовала себя ничтожной, и обещал разбить ей битой лица. Об этом сообщали в "BBC Украина"

Похожими историями со временем подилилилсь модель Эшли Линдси Морган, певица Фиби Бриджерс и звезда "Игры престолов" Эсме Бьянко.

Актриса Роуз Макгоуэн поддержала других бывших девушек певца в своем инстаграме, поскольку сама с ним в свое время была в отношениях и тоже была помолвлена: "Нужны годы, чтобы выздороветь от абьюза, я желаю им сил, чтобы пройти этот путь и полностью выздороветь. Пусть общество узнает правду. Пусть раны начнут затягиваться", – написала девушка в твиттере.

Реакция Мэнсона на скандал с насилием

На следующий день Мэрилин выступил в своем инстаграме с речью и назвал это все "искривленной реальностью".

Очевидно, что мое искусство и моя жизнь уже давно стали магнитом для споров, но эти последние заявления о мне стали ужасным искажением реальности. Мои интимные отношения всегда были вполне обговорены с партнерами-единомышленниками. Независимо от того, как и почему, другие сейчас решили исказить прошлое, это правда,

– заявил музыкант.

Однако индустрия не поверила музыканту, и очень быстро отреагировали на слова его бывших девушек. Так представители бренда Loma Vista отказались рекламировать его последний альбом и сотрудничать с ним. Медиакомпания AMC Networks решила вырезать сцены с участием Мэнсона из сериалов "Калейдоскоп ужасов" и "Американские боги".

Бывшая жена Мэрилина Дита фон Тиз тоже отреагировала на эти обвинения. Она написала в своем инстаграме, что музыкант ни разу не проявлял к ней агрессии за 7 лет супружеской жизни.

Автор: Соломия Борух