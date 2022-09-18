О ее визите сообщалось ранее – король Чарльз III пригласил ее на похороны среди других 500 VIP-гостей. Елена Зеленская своим присутствием также отдала честь Ее Величеству от имени Владимира Зеленского, который остался в Украине.

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Елена Зеленская отдала честь королеве

Первая леди Украины прибыла в Вестминстерский зал в отдельную зону для VIP-персон вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем . Компанию Елене также составили Посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Вадим Пристайко и его супруга Инна. Последняя не сдерживала слез во время минуты молчания. Они склонили головы перед гробом покойного монарха.



Елена Зеленская отдала честь Елизавете II / Скриншот с видео

Для траурного события Зеленская выбрала черное мидисукню и пиджак, а ее образ украсила золотая брошь.

Стоит добавить, что после посещения зала с гробом королевы первая леди Украины встретилась с Кейт Миддлтон , принцессой Уэльской. Это вторая встреча супруги Зеленского и супруги принца Уильяма. Впервые пари встретились в октябре 2021 года в рамках визита в Британию. Женщин ы увиделись в Букингемском дворце.



Кейт Миддлтон и Елена Зеленская в Букингемском дворце / Фото PA

​ Напомним, что 12 сентября Владимир Зеленский посетил резиденцию посла Великобритании в Украине, чтобы от имени украинского народа выразить соболезнования Соединенному Королевству и странам Содружества. Он сделал запись в книге скорби о смерти монархини.

Похороны Елизаветы II: главное

Похоронят Ее Величество 19 сентября, на 11 день после смерти. Похороны начнутся в 13:00 по киевскому времени. Процесс будет транслировать телеканал BBC.

Ожидается, что за ней будут следить миллионы людей из разных уголков мира, а в самом Лондоне будет более миллиона человек.

После отпевания королевы в Вестминстерском аббатстве гроб королевы пронесут пешком в Арку Веллингтон в лондонском Гайд-парке, а затем переместят на катафалк, который долгой дорогой проедет в Виндзорский замок.

Торжественная служба чина похорон состоится в часовне Святого Георгия с участием архиепископа Кентерберийского

Гроб с телом королевы опустят в Королевский склеп, а затем похоронят в семейной часовне короля Георга VI, где покоится ее отец король Георг VI, королева-мать Елизавета и сестра принцесса Маргарет. Впоследствии туда перезахоронят принца Филиппа , чтобы супруги покоились вместе.