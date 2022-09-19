На службу в Вестминстерское аббатство Кейт Миддлтон прибыла в одном авто с супругой короля Чарльза III королевой-консорт Камиллой и детьми – 9-летним принцем Джорджем и 7-летней принцессой Шарлоттой, передает 24 канал. Они приехали в церковь сразу после внуков Ее Величества, включая принцессу Беатрис и принцессу Евгению.
Важно Похороны Елизаветы II: все, что следует знать – хронология событий
Кейт Миддлтон с детьми на похоронах Елизаветы II
На похороны прабабушки Елизаветы II Джордж и Шарлотта приехали после того, как в 2021 году появились на церемонии прощания с принцем Филиппом. Перед богослужением принцесса Уэльская держала дочь за руку и успокаивающе касалась ее плеча.
Кейт Миддлтон с детьми также видели рядом с Меганом Марклом. Во время шествия за гробом Ее Величества они присоединились к принцу Уильяму.
Кейт Миддлтон с детьми и королевой-консорт Камиллой на похоронах Елизаветы II / Фото Sky News
Кейт Миддлтон с детьми и Меган Маркл на похоронах Елизаветы II / Фото Sky News
Кейт Миддлтон с детьми и Меган Маркл на похоронах Елизаветы II / Фото Sky News
Образ Кейт Миддлтон на похоронах Елизаветы II
На историческое событие Кейт Миддлтон надела черное пальто-клеш, похоже, от своего любимого бренда Alexander McQueen, и широкополую шляпку с вуалью. Этот ансамбль она дополнила замшевыми туфлями на шпильках.
Однако особого внимания достойны ее украшения. На принцессе Уэльской ожерелье с жемчугом и бриллиантами из коллекции Елизаветы II. Она одевала его на похороны принца Филиппа в апреле 2021 года, а раньше, 2017-го, на вечеринку в Букингемском дворце по случаю празднования 70-летия свадьбы Ее Величества и герцога Эдинбургского.
На Кейт Миддлтон серьги с жемчугом и бриллиантами, которые также принадлежали Елизавете II.
Кейт Миддлтон прибыла на службу в Вестминстерское аббатство / Фото Sky News