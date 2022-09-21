Королевский дворец показал редкое фото Елизаветы II с мужем, родителями и сестрой

Великобритания в скорби за королевой Елизаветой II. В социальных сетях королевский дворец показал редкое семейное фото Ее Величества, на котором она изображена с самыми родными.

Атмосферное черно-белое фото Букингемский дворец опубликовал, когда сообщил о похоронах Елизаветы II у родителей, мужа и сестры.

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Редкое фото Елизаветы II с самыми родными

Похороны королевы прошли 19 сентября. За процессией, длившейся несколько часов, наблюдали миллионы людей из разных уголков мира. Елизавета II хотела, чтобы ее похоронили возле мужа, поэтому последнее желание Ее Величества исполнили.

Теперь королева вместе с любимым принцем Филиппом покоится в семейной часовне вместе с отцом Георгом VI, королевой-матерью и сестрой, принцессой Маргарет. На семейном фото они изображены вместе, счастливы, улыбаются.



Елизавета II с родителями, мужем и сестрой / Фото из инстаграмма королевской семьи

Похороны Елизаветы II: главное