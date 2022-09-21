Атмосферне чорно-біле фото Букінгемський палац опублікував, коли повідомив про поховання Єлизавети II біля батьків, чоловіка та сестри.
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Рідкісне фото Єлизавети II з найріднішими
Поховання королеви відбулося 19 вересня. За процесією, яка тривала кілька годин, спостерігали мільйони людей з різних куточків світу. Єлизавета II хотіла, щоб її поховали біля чоловіка, тому останнє бажання Її Величності здійснили.
Тепер королева разом з коханим принцом Філіпом спочиває у сімейній каплиці разом з батьком Георгом VI, королевою-матір'ю та сестрою, принцесою Маргарет. На сімейному фото вони зображені разом, щасливі, усміхнені.
Єлизавета II з батьками, чоловіком і сестрою / Фото з інстаграму королівської сім'ї
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