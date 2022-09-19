Британская королева Елизавета II мирно скончалась в Балморале 8 сентября. Сегодня, 19 сентября, пройдут ее похороны.
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Последний портрет Елизаветы II
В преддверии церемонии прощания с Ее Величеством Букингемский дворец опубликовал последний портрет королевы. На фото она позирует с ухмылкой на лице. Елизавета II одела нежно-голубое платье с длинным рукавом, дополнив образ жемчужным ожерельем и серьгами, а также изысканными брошками.
В этом году Ее Величество отметило Платиновый юбилей своего правления – оно было одним из монархов, правивших дольше всего в истории. Миллионы людей соберутся вместе, чтобы почтить память ее выдающейся жизни,
– такова была подпись под фото.
Последний портрет Елизаветы II / Фото с инстаграма королевской семьи
В комментариях поклонники королевской семьи и пользователи сети восхищаются фотографией Ее Величества:
- "Это прекрасный портрет";
- "Покойтесь с миром, Ваше Величество";
- "Обожаю эту красивую леди. Была невероятной до самого конца";
- "Королева улыбки. Очаровательная";
- "Она была такой красивой";
- "Ее Величество имело безупречную улыбку";
- "Фото перехватило дыхание. Имеет такой счастливый вид";
- "Мне очень нравится эта фотография. Это то, как мы ее запомним. Спасибо, мэм".