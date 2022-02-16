"Поддерживаю; очень жаль": как Стерненко и другие граждане реагируют на решение Alina Pash

16 февраля Alina Pash самостоятельно отказалась от участия в Евровидении-2022. В сети неоднозначно реагируют на такое решение артистки. Некоторые поклонники обвиняют ее в предательстве тех, кто за нее болел.

Скандал вокруг победы Alina Pash, которую подозревают в незаконном въезде на территорию оккупированного Крыма, не утихает. Исполнительница не смогла подтвердить, что въезжала в Крым из Украины, поскольку такие данные в реестре хранятся только в течение 5 лет. Паш была на полуострове в 2015 году. Как украинцы реагируют на отказ Паш участвовать в конкурсе – узнавайте в материале 24 канала.

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Справка, которую от ее представителя получило Суспільне, оказалась подделкой. 18 февраля правление Общественного вещателя должно было собраться на заседание, где определить, поедет ли Alina Pash на Евровидение в Турин. Однако исполнительница решила самостоятельно отказаться от участия в конкурсе.

Реакция Сергея Стерненко на заявление Alina Pash

Именно активист Сергей Стерненко одним из первых заявил о том, что справка, которую Alina Pash показала, как доказательство законности поездки в Крым, является фейком. Тогда активист требовал у Суспільного дисквалифицировать Алину. Глава правления Николай Чернотицкий обратился к Государственной пограничной службе Украины с просьбой подтвердить или опровергнуть фальсификацию справки.

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16 февраля в 11:00 Алина Паш и Суспільне получили ответ, в котором указано, что ГПСУ не может предоставить информацию, поскольку данные хранились в системе только до 2020 года. Через несколько часов артистка объявила, что снимает свою кандидатуру с Евровидения-2022, которое пройдет в Италии.

Что ж, Алина Паш приняла единственное правильное решение и самостоятельно сняла свою кандидатуру с Евровидения. Приветствую такое решение и всецело поддерживаю! Огласка работает,

– написал активист в телеграме.



Реакция Сергея Стерненко на заявление Alina Pash / Скриншот из телеграма активиста

Как другие граждане реагируют на решение Alina Pash

Под публикацией артистки в инстаграме пользователи сети по-разному реагируют на ее заявление. Поклонники Alina Pash обвиняют ее в том, что она не боролась до последнего и предала всех тех людей, которые ее поддерживали. Но есть и те, кто с пониманием отнесся к решению Алины и продолжает выражать свою любовь.

"Ты предала всех людей, которые за тебя голосовали и поддерживали тебя. Полное разочарование".

"Держись! Мы с тобой! Люблю!"

"Так легко сдаешься. Люди за тебя голосовали, тратили свои деньги. А ты из-за хейта отказалась. Что-то здесь не чисто. Так испортить отбор на Евровидение. Выбрали люди. Если все честно, для чего отказываться? Не только ты получила хейт. Будут до и будут после".

"Не нужно так радикально менять ситуацию".

"Не сдавайся, пожалуйста. Это не честно в отношении нас, твоих поклонников".

"Алиночка, ты не виновата. К сожалению, в Украине сейчас так. Я надеюсь, что все изменится к лучшему. Ты просто артистка! Прекрасная артистка Украины! Ты не политик! У тебя есть много настоящих приверженцев твоего таланта! И ты обязательно добьешься успеха!"

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А те пользователи сети, которые считали, что Alina Pash не должна представлять Украину на песенном конкурсе, отмечают, что не надо было врать и пытаться доказать свою правоту там, где ее нет.

"Не надо было врать, а сейчас делать из себя жертву. Вот и все".

"Вы же сами создали грязную историю".

"Может, вместо этих плачей Ярославны надо хотя бы извиниться за первое пересечение границы и второе – фальсификацию документов, нарушение законов Украины, которые вы, как говорите, соблюдаете, но как мы знаем – не всегда?"

"Сама виновата, не надо было врать. Теперь пусть возвращает средства, которые потратили на организацию и смс-сообщения зрителей".

"Как симптоматично, что почти все комментарии с поддержкой – русскоязычные. Алина, просто не надо врать!"

"Грязную историю ты сама начала. Лгунья!"