Пока в сети ведутся обсуждения о законности визита Alina Pash в оккупированный Крым, Суспільне опасается, что Украина вообще может не поехать на Евровидение-2022. Нашего представителя могут не допустить к конкурсу из-за масштабного скандала, в который вплелась политика. Об этом глава правления Суспільного заявил на пресс-конференции 14 февраля.
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Если Европейский языковой союз найдет заполитизированность конкурса, возможно, что Украина вообще не будет представляться. Для нас в первую очередь правила,
– заявил Николай Чернотицкий.
"Я призываю представителей СМИ к ответственному освещению этой истории, потому что на самом деле в этой ситуации любое дальнейшее решение может быть воспринято как политизация", – добавил член правления Суспільного и судья Нацотбора Ярослав Лодыгин.
Украина уже не участвовала в Евровидении-2019 из-за политики
- На Нацотборе "Евровидения-2019" победила скандалистка MARUV. Она тоже попала в политический скандал из-за гастролей в России, неоднозначной позиции относительно войны на Востоке и оккупированного Крыма.
- Певица отказалась подписывать соглашение с НСТУ, поэтому ей подыскивали замену. Однако ни Freedom Jazz, которые заняли второе место, ни группа KAZKA, оказавшаяся на третьей строчке, не захотели ехать в Израиль.
- Да, Украина решила отказаться от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.