Чтобы было комфортно для дочери, – почему Дмитрий Ступка переехал в США

Актер Дмитрий Ступка выехал в США в сентябре прошлого года вместе с Полиной Логуновой, на которой тогда еще был женат, и с дочерью Богданой. Мужчина рассказал, что в Америке имел актерский проект, а также хотел, чтобы дочери было комфортно.

23 февраля актер был в пути домой. Он мечтал о встрече с родителями, друзьями, ведь очень соскучился. Тогда дочь с бывшей женой осталась в США, ведь там у Полины есть новый избранник. Однако война изменила планы Ступки. Более 2 месяцев он пробыл в Европе, а затем вернулся в Америку, чтобы быть поближе к дочери.

Читайте также Всегда был рядом, – Ксения Мишина рассказала, как война изменила отношения с Эллертом

Почему Дмитрий Ступка уехал в США

В интервью 24 каналу актер рассказал, что решился уехать в Америку по двум причинам. Он должен был сыграть свою первую голливудскую роль в боевике. Съемки планировали провести в США, а затем фильм должны были продать постсоветским странам. Но началась война и проект заморозили.

Также Дмитрий с экс-любимой Полиной и дочерью Богданой давно мечтали некоторое время прожить в Соединенных Штатах Америки. Хотели понять, каково это.

Это была первая зима, которую мы хотели провести не в Украине и без снега. Чтобы было комфортно для дочери, чтобы у нее не было насморка, кашля, потому что зимой она постоянно болела,

– поделился Ступка.

Интервью с Дмитрием Ступкой в видеоформате: смотрите видео онлайн

Главное из разговора с Дмитрием Ступкой