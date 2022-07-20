Внук легендарного Богдана Ступки считает, что не все россияне хотят войны против Украины. По его мнению, подавляющее большинство боится выступить против тоталитарного режима путина, потому что знает, что останется ни с чем.

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Почему Ступка верит в "хороших россиян"

Там не все больные на голову. Мне кажется, нельзя всех сравнивать. Потому что есть люди, которые сочувствуют, поддерживают Украину и вообще, если бы могли, получили бы украинское гражданство и переехали жить к нам. Я не считаю, что все они плохие, потому что это не так,

– заступился Дмитрий Ступка.

Актер убежден, что все россияне запуганы – боятся и за свою жизнь, и за состояние. В то время как тамошние селебрити молчат о войне в Украине, потому что деньги для них важнее, чем человеческие жизни и совесть.

"Насколько я понимаю, очень много людей зависят от финансирования их президента. Они понимают, что останутся голодны, если что-то будут говорить против него. Им безразлично на нас, потому что имеют семьи, детей, надо дальше жить так, как они жили", – объяснял нам Ступка.

Полное интервью с Дмитрием Ступкой читайте в рамках проекта " Интервью24 ".

Что Ступка думает о "белом списке" российских артистов

Думаю, если проверить их, если это не сосланные казачки, то можно впускать. Это же наоборот, спасти людей от этого режима, забрать их с собой,

– считает звезда.

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