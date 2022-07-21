Дмитрий Ступка встречался с девушкой из Севастополя и ездил в Крым со стороны Украины. Однако атмосфера там изменилась. В интервью 24 каналу Ступка рассказал, что было очень неприятно.
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Дмитрий Ступка о поездках в Крым
Ступка родился в 1986 году и с детства помнит, что Крым – это Украина. Был там каждое лето, даже жил там когда-то, потому что мама была замужем за местным мужчиной. Как и многие украинские дети, был в "Артеке", потом с театром Франко ездил на гастроли в Севастополь, там коллектив классно принимали. Это первая любовь, приятные воспоминания. Дмитрий подчеркнул, что это наш дом.
После оккупации мало украинцев ездили в Крым. Но Дмитрий бывал там несколько раз, потому что встречался с девушкой из Севастополя. Ездил на автомобиле или поезде. Однако впечатления от поездок были совсем не такие, как прежде.
Видеть повсюду портреты жириновского и русские флаги – это такое неприятное впечатление, до слез. В магазин приходишь, привык, что рассчитываешься гривнами, а тебе нужно платить рублями. Такое ощущение, что отняли правую руку или ногу и ею пользуется кто-то другой,
– поделился актер.
Дмитрий считает, что главное сейчас – забрать все принадлежащие нам территории. Чтобы Украина была такой, какой была до 2013 года. Актер безгранично благодарен ВСУ, которые нас спасают: "Мы должны быть благодарны им за то, что утром можем видеть своих родных, детей. Хочется, чтобы весь мир сплотился и дал по зубам этой россии, чтобы это как можно скорее закончилось. То, что происходит с нашими городами. Это очень больно, очень. Смотреть, как они разбивают культурные центры, ТРЦ, кинотеатры".
Иногда меня охватывает страшная ярость. Я, как актер, очень эмоционален и чувствителен. В такой момент хочется им ответить – начать бомбить их территории. Чтобы они почувствовали, как это. Чтобы почувствовали жизнь с этими сиренами. Когда ты ходишь по супермаркету, выбираешь новую кухню, ни о чем не думаешь и прилетает ракета. Это невозможно терпеть,
– признался Ступка.
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Главное из интервью с Дмитрием Ступкой
- Как Бог даст, – Дмитрий Ступка признался, свободно ли его сердце.
- Там не все больны головой, – Дмитрий Ступка вступился за "хороших россиян".
- Дмитрий Ступка о сложных первых неделях войны: "Понял, что в Европе нет работы".
- Боится возвращаться, – Дмитрий Ступка о позиции эксдружины из беларуси.
- Все упирается в деньги, – Дмитрий Ступка о разводе и опеке над дочерью.
- Работы сейчас не у кого, – как Дмитрий Ступка зарабатывает на жизнь в США.