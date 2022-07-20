Дмитрий вместе с бывшей женой Полиной Логуновой и дочерью Богданой прилетел в США 8 сентября 2021 года. С этого времени он не был в Украине. В интервью 24 каналу актер рассказал, как зарабатывает в Америке.

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Дмитрий Ступка о заработке в США

23 февраля Дмитрий был в пути в Украину. Война застала его в самолете. Всеми мыслями он был дома, соскучился по всем, по родным, друзьям, работе, сцене, съемкам. Некоторое время он прожил в Европе, а затем вернулся в США. Теперь не знает, что будет дальше. Постоянно живет на чемоданах.

Дмитрий признался, что работы сейчас нет ни у кого из сферы кинематографа. Даже гримеры и костюмеры постоянно публикуют сообщения, в которых просят помочь с работой. В Америке Ступка также не может работать, потому что не имеет официальных документов.

Могу заниматься благотворительностью, зарабатываю, проводя мастер-классы по актерскому мастерству для детей. Занимаюсь с детьми в онлайн-режиме. Какие-то деньги имел дома в Украине, мама привезла их в Польшу и передала мне. С 9 сентября 2021 года я трачу то, что заработал до этого в Украине. Доходов у меня нет. Это все не так просто. Но есть друзья, которые могут поддержать. Есть мастер-классы с детьми. Это пока помогает,

– рассказал актер.

Сейчас актер живет в Майами, где друзья помогли найти жилье. В США он проводит благотворительные концерты в поддержку Украины, а также имеет возможность видеться с дочерью, которая вместе с экс-женой проживает в Лос-Анджелесе.

Полное интервью с Дмитрием Ступкой читайте в рамках проекта " Интервью24".

Интервью с Дмитрием Ступкой в видеоформате: смотрите видео онлайн