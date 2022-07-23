Последний год отношения между Ксенией Мишиной и Александром Эллертом были очень сложны – они то сходились, то снова разрывали связь. Но война снова объединила пару.

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Ксения Мишина относила общение с Эллертом

Актриса рассказала, что 24 февраля Александр Эллерт сразу ей позвонил по телефону. Они вместе уехали в Буковель.

Когда началась война, я сказала: Все, мы едем на запад Украины. Мы уехали в 6 утра, а смогли уехать из Киева в 13:00. Мне сразу позвонил Саша. Он предложил помощь, мы встретились и уехали вместе. Все проблемы отошли на задний план и жизнь изменилась в одну минуту,

– призналась Ксения.

"Мы поехали в Буковель, сняли большой дом, была большая компания, и его друзья и мои, мы все направились туда. Саша был без Эли (дочери Эллерта). Эля осталась с мамой, у нее родился братик – ее мама родила. Они тоже уехали. Саша отдал им свою машину, а мы отправились на моей", – добавила она.

Какие отношения между парой сейчас

Ксения Мишина призналась, что еще до вторжения их отношения были очень разными.

"Саша всегда был рядом. Он пытался восстановить отношения. Очень много оскорблений, чтобы так восстанавливать… Было немного исчерпано доверие к этому человеку и такие обстоятельства заставили быть рядом. Были очень критические моменты, когда мы оба понимали, что надо быть отдельно. Мы расходились, потом снова начинали, потом снова расходились. Я давала много шансов. Это жизнь, это процесс. Как варящаяся каша варится, и все никак не сварится", – отметила актриса.



Ксения Мишина и Александр Эллерт / Фото из инстаграма

Во время жизни в Буковеле Ксения и Александр не были парой, как и не сейчас. Они перестали общаться после того, как актриса уехала в Бельгию.

"Мы не говорили об этом, просто были вместе. Я всегда говорю правду. Если на тот момент, когда давала интервью, это была точка, я говорила, что это – точка. Потом, через некоторое время, несколько месяцев, снова налаживалось общение. Я просто могу сказать сейчас, что мы не вместе. Я уехала. Мы общались, он иногда мне писал, но я сейчас не знаю, где он. Возможно когда-то мы с ним будем общаться. Я вообще ничего не возражаю в этой жизни", – подытожила звезда.