Украинский актер Дмитрий Ступка рассказал, что после развода не делил опеку над дочерью с женой. Об этом он сообщил 24 каналу.
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Ступка о разводе с женой
Дмитрий Ступка поделился, что ему не запретили встречаться с дочерью. Однако билеты в Лос-Анджелес, где находится девочка, стоят немало.
Мы не делили опеку. Полина не запрещает мне видеться с Богданой. Единственное, все упирается в деньги. Долететь из Майами в Лос-Анджелес – это 5 часов и билеты стоят от 500 до 600 долларов. Если у меня есть возможность или средства позволяют мне прилететь, то конечно, что я могу это сделать, – рассказал актер.
Дмитрий Ступка с дочерью / Фото из инстаграма Дмитрий Ступка
Также Дмитрий Ступка добавил, что официально его брак не расторгнут. Этот процесс все еще продолжается.
"Еще нет, потому что в Украине война. Документ о браке есть у Полины, а она живет не в самом Лос-Анджелесе, там нет Мист Экспресс. Сейчас идет передача этого документа в Украину. Мы там все решили, нет никаких претензий друг к другу. Мы расстанемся и все", – признался мужчина.
Что известно о разводе Ступки и Логуновой
- В начале апреля белорусская модель впервые призналась, что она и Дмитрий больше не пара и не семья. Она добавила, что им удалось сохранить дружеские отношения.
- Тогда же Полина заинтриговала фото с кольцом. Впоследствии оказалось, что она выходит замуж – ей сделал предложение американец. Логунова уже готовится к свадьбе с женихом.
- Дмитрий Ступка признавался, что причиной разрыва была именно Полина – она якобы нашла другого и неожиданно сообщила об этом. Он тяжело переживал это и много плакал, но потом отпустил ситуацию.
- Правда, Логунова возразила бывшему и резко ответила на его слова. "Если я скажу реальную причину – это уничтожит твою карьеру. Если я добавлю фото – это уничтожит тебя как личность. Если я добавлю счета помощи тебе после всего… Я думала, что ты мудрее".