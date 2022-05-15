Победители Евровидения-2021 Måneskin выступили в Турине
Победители Евровидения-2021 Måneskin выступили в финале конкурса в Турине. Вспыльчивые итальянцы исполнили новый трек Supermodel, премьера которого состоялась 13 мая.
После выступления 25 финалистов Евровидения-2022 на сцену вышли победители прошлого года. Вместо победной песни Måneskin спели новый трек, уже покоряющий музыкальные платформы мира.
К теме Солист Måneskin травмировался перед выступлением в финале Евровидения-2022
Мировая премьера Måneskin на сцене Евровидения-2022
Перед финалом солист группы Дамиано Давид травмировал ногу, однако вышел на сцену. Во время выступления было видно, что Дамиано было больно. Но он все равно зажег сцену драйвовым исполнением хита Supermodel.
Также коллектив рассказал, что в этом году состоится премьера фильма об Элвисе Пресли, в который Måneskin записали один из саундтреков и исполнили его на сцене песенного конкурса.
Финал Евровидения-2022: главное
- Kalush Orchestra со сцены Евровидения-2022 призвал спасти бойцов "Азовстали".
- Игорь Кондратюк ответил, нарушили ли Kalush Orchestra правила Евровидения.
- Kalush Orchestra в финале Евровидения-2022: в комментариях под видео просят спасти "Азовсталь".
- Харизматические итальянцы Махмуд и Бланко сорвали овации в финале Евровидения-2022.
- Мира для Украины: Исландия красноречиво поддержала украинцев после выступления на Евровидении.
- Фаворит Евровидения-2022 из Британии Сэм Райдер поразил эффектным выступлением: мощное видео.