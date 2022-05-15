После выступления 25 финалистов Евровидения-2022 на сцену вышли победители прошлого года. Вместо победной песни Måneskin спели новый трек, уже покоряющий музыкальные платформы мира.

К теме Солист Måneskin травмировался перед выступлением в финале Евровидения-2022

Мировая премьера Måneskin на сцене Евровидения-2022

Перед финалом солист группы Дамиано Давид травмировал ногу, однако вышел на сцену. Во время выступления было видно, что Дамиано было больно. Но он все равно зажег сцену драйвовым исполнением хита Supermodel.

Также коллектив рассказал, что в этом году состоится премьера фильма об Элвисе Пресли, в который Måneskin записали один из саундтреков и исполнили его на сцене песенного конкурса.

Финал Евровидения-2022: главное