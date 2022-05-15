Поклонники песенного конкурса со всего мира призывают к спасению военных и раненых, которые в бесчеловечных условиях уже почти на 3 месте держат оборону Мариуполя, находятся в полной блокаде.

Важно! Kalush Orchestra со сцены Евровидения-2022 призвал спасти защитников Мариуполя из "Азовстали"

Поклонники Евровидения призывают спасти защитников Мариуполя

В комментариях под видео выступления Kalush Orchestra на ютубе и в инстаграмме активно призывают спасти тех украинских воинов и раненых, которые находятся на территории завода "Азовсталь" под постоянными обстрелами, без еды, воды, медикаментов. Каждый день на "Азостале" для кого-то становится последним.

"Помогите Мариуполю! Помогите "Азовсталю"! Ребята, мы так гордимся вами!"

"Спасите Мариуполь! Спасти "Азовсталь!"

"Невероятно! Молитесь за Украину!"

"Но, благодарю вас из всего сердца, что не побоялись сказать правду, как она есть. Даже если нас дисквалифицируют теперь, гордимся всем народом!"

"Сохраните Мариуполь! Сохраните "Азовсталь"! Помогите, пожалуйста, Европо!

Теперь Украине нужна помощь! Людей убивают, но все хотят жить! Украина должна жить! Европа должна жить!"

"Другого такого шанса могло не быть. Это крик души каждого украинца".