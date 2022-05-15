В ходе грандиозного финала украинская группа Kalush Orchestra обратилась к миру со сцены Евровидения-2022. Они призвали спасти Мариуполь и "Азовсталь", несмотря на то, что, по правилам конкурса, любые политические возгласы в невозможны и запрещены.
Важно Kalush Orchestra со сцены Евровидения-2022 призвал спасти бойцов "Азовстали"
Игорь Кондратюк прокомментировал призыв Kalush Orchestra
Украинский продюсер Игорь Кондратюк отреагировал на решение Kalush Orchestra сказать о важном для Украины сегодня, рискуя дисквалификацией и штрафом. В то же время, по мнению ведущего, украинцы грубо нарушили правила Евровидения.
Kalush уже выиграл! Призыв "Save Azovstal!" – это грубое нарушение существующих правил Евровидения, но это не имеет никакого значения для всех, кто переживает за судьбу защитников Азовстали больше, чем за судьбу/место конкурсантов из Украины. "Евровидение" не может быть вне политики во время войны в Европе!
– подчеркнул продюсер.
Отметим, что в правилах Евровидения указано, что "запрещены политические высказывания; не допускаются нецензурные или оскорбительные высказывания и коммерческие сообщения". Слова "Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю. Помогите "Азовстали". Сейчас!" – не являются политическими.
Какие еще звезды отреагировали на призывы Kalush Orchestra
- Сергей Стерненко: "Рад, что они представляют Украину, а не любительница Москвы и летать в оккупированный Крым. Kalush уже победил. Какими бы ни были результаты конкурса. Даже если дисквалифицируют".
- Владимир Остапчук: "Нужно иметь большую смелость и яйца так сказать на весь мир. Save Mariupol, Save Azovstal".
- Катя Осадчая: "Ребята, спасибо! Несмотря на запрет политических высказываний ребята это сделали. Да, могут дисквалифицировать, но что это в сравнении с тем, что можно призвать мир спасти жизнь наших бойцов".
- Александр Ткаченко: "Kalush Orchestra привлекли внимание зрителей к ситуации в Мариуполе и на "Азовстали". Что заслуживает отдельного спасибо. Это крайне важный жест, который в очередной раз доказывает, что культура – мягкая сила. Которая делает свой вклад в борьбе Украины".