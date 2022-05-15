В ходе грандиозного финала украинская группа Kalush Orchestra обратилась к миру со сцены Евровидения-2022. Они призвали спасти Мариуполь и "Азовсталь", несмотря на то, что, по правилам конкурса, любые политические возгласы в невозможны и запрещены.

Важно Kalush Orchestra со сцены Евровидения-2022 призвал спасти бойцов "Азовстали"

Игорь Кондратюк прокомментировал призыв Kalush Orchestra

Украинский продюсер Игорь Кондратюк отреагировал на решение Kalush Orchestra сказать о важном для Украины сегодня, рискуя дисквалификацией и штрафом. В то же время, по мнению ведущего, украинцы грубо нарушили правила Евровидения.

Kalush уже выиграл! Призыв "Save Azovstal!" – это грубое нарушение существующих правил Евровидения, но это не имеет никакого значения для всех, кто переживает за судьбу защитников Азовстали больше, чем за судьбу/место конкурсантов из Украины. "Евровидение" не может быть вне политики во время войны в Европе!

– подчеркнул продюсер.

Отметим, что в правилах Евровидения указано, что "запрещены политические высказывания; не допускаются нецензурные или оскорбительные высказывания и коммерческие сообщения". Слова "Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю. Помогите "Азовстали". Сейчас!" – не являются политическими.

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