Плакала 2 часа, – Бритни Спирс впервые отреагировала на освобождение от опекунства отца

Американская певица Бритни Спирс на прошлой неделе официально избавилась от опекуна – отца Джеймса Спирса, который контролировал ее жизнь 13 лет. Лишь накануне она отреагировала на такое событие, вернувшись из отпуска, та призналась, что плакала ночью 2 часа, осознавая масштаб важного события.

Через четыре дня после снятия опекунства с отца Бритни она оставила в сети видео, где поблагодарила поклонников за всю поддержку.

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Движение #FreeBritney... У меня нет слов... Из-за вас, друзья, и вашей постоянной стойкости в освобождении меня от опекунства, моя жизнь сейчас движется вперед!!! Я плакала прошлой ночью 2 часа, потому что мои фанаты лучшие, и я знаю это... Я чувствую ваши сердца, а вы чувствуете мое... Это правда!

– написала растроганная звезда.

К своим словам она добавила традиционное видео, где демонстрирует отличную фигуру и ухоженные волосы, которое прокомментировали фанаты. Звезда выглядит спокойной и умиротворенной.

Отметим, что после этого сообщения Бритни опубликовала еще одно видео, на котором показывает смешные гримасы с инстаграм-фильтром, а также пикантное фото, на котором идет по собственному двору в одних красных сапогах и трусиках.



Бритни Спирс показала фигуру / Фото из инстаграма певицы

Что известно об опекунстве отца Бритни