Через чотири дні після зняття опікунства з батька Брітні вона залишила в мережі відео, де подякувала шанувальникам за усю підтримку.

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Рух #FreeBritney... У мене немає слів... Через вас, друзі, і вашу постійну стійкість у звільненні мене з опікунства, моє життя зараз рухається вперед!!! Я плакала минулої ночі дві години, тому що мої фанати найкращі, і я знаю це... Я відчуваю ваші серця, а ви відчуваєте моє... Це правда!

– написала зворушена зірка.

До своїх слів вона додала традиційне відео, де демонструє відмінну фігуру і доглянуте волосся, яке прокоментували фанати. Зірка виглядає спокійною та умиротвореною.

Зазначимо, що після цього допису Брітні опублікувала ще одне відео, на якому показує кумедні гримаси з інстаграм-фільтром, а також пікантне фото, на якому йде по власному подвір'ю в одних червоних чоботях і трусиках.



Брітні Спірс показала фігуру / Фото з інстаграму співачки

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